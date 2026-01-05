Tambagi ko Noy Kulas: Gustong moangkon

Dear Noy Kulas,
Good day. Ako si Merry, 28 years old, single, but duna nay fiance. Kaslon mi next year, high school classmate mi. I know him so much. Crush ng bayan ang akong fiance kaniadto. Bisan pa, buotan siya. Mao na ang akong pagtuo.
Sa college wa na mi nagka-met kay didto siya sa Manila gipaeskuwela sa iyang parents. Nakahuman siya og nursing ug nakapasar sa board. Dinhi siya ni-work ug nagka-meet mi. Nagsugod sa few dates three years ago ug didto nagka-relationship mi. Maayo ra ang among relationship until I met some of our classmates. Pagkahibalo nila nga kami, dunay ning-warn nako parte niya kay sa ilang nahibaw-an babaero siya sa Manila. Naa pa koy nadunggan nga duna siyay anak.
Ako siyang gi-confront parte aning tanan pero ni-deny siya. Fast forward, ni-propose siya nako last November ug na-shock ko sa kalipay. Human ato, sige na siya og panghagad nga mang-check in mi aron akong i-surrender ang akong pagkababaye ug maka-sure siya nga siya ang nakauna nako.
Nasakitan ko sa iyang gisulti kay eversince wa man gyud siya ni-ask nako ani, karon pa man. Nakahibalo sab siya nga ikatulo na nako siya nga BF ug ang duha bisan kiss wa gani nakahimo. Noy Kulas, nagduda ko nga kadtong iyang pag-propose maoy iyang paagi sa pagkuha sa akong trust aron makuha niya ang iyang dautang plano. Sakto ba ko? Unsa may akong buhaton?
MERRY
Merry,
Posible kaayo nang imong pagduda nga part na sa iyang plano sa pagkuha sa imong pagkababaye. Ang tarong, maayo og tumong nga lalaki dili gyud mag-ingon niana. Morespeto, dunay pagtahod ngadto sa babaye ang lalaki nga tinud-anay nga nahigugma. Dili siya makaako sa pagsulti og ingon niana sa babaye.
Say no niya. Ayaw siya uyoni sa iyang gusto. Tell him nga mahimo ra siyang moatras ug molingkawas sa inyong relasyon kon ingon niana man diay ang iyang pagtan-aw, pagtratar kanimo. Basin baya tinuod ang tanan mong nadunggan parte niya. Sa ginaingon pa nga kon dunay aso, dunay kalayo. Busa hunahunaa og maayo kon mopadayon ka pa ba sa inyong relasyon samtang di pa uwahi ang tanan. Usahay ra ba atong sirhan ang atong kaugalingon gikan sa negatibo nga mga estorya kay gugma ang gipatigbabaw. Love is blind and maybe deaf, sa ginaingon pa.
NOY KULAS
