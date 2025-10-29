Tambagi ko Noy Kulas: Guwang ang ganahan

Dear Noy Kulas,
Mas ganahan ko og guwang nga lalaki. Kanang ahead nako og at least 15 years. Tawga lang ko og Malia, 32. Mangatawa ang akong pamilya ug barkada kay sagad sa akong mga BF mas taas og edad nako. Taas ang age gap kay di ko ganahan og lalaki nga medyo same age nako ug manghod ra sab nako. Sukad pa ni sauna. Sa high school pa ko, naa na sa college ang akong mga BF or graduate na. Ang ako gud tawag nila kay either manoy or kuya kay maguwang lagi nako. Ngano kaha nga ing-ani ko? Maayo kaha ni?
MALIA
Malia,
Ang technical term ana kay chronophilia. Di tanang tawo naa niana nga feeling and nothing is wrong niana sa mga babaye kay ginaingon gani nga ang mga lalaki maka-attain sa mature nga panghunahuna sa edad nga 40 years old. Ambot kaha kon tinuod ba sab. Anyway as long as di ka magpili og sama na og apohan na nimo, nothing is wrong. Ang 15-20 year gap sa lalaki ngadto sa babaye is okay. Na-workout pa man ang generational gap, labina kon generation X ang imong ikarelasyon.
NOY KULAS
