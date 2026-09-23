Tambagi ko, Noy Kulas: Guwapa nga guwapo

Dear Noy Kulas,
I-hide lang ko sa ngan nga Merry kay happy man gyud ko pirmi.
Mao sab ni ang rason nganong maalaan kong tomboy kay lalaki kuno ko manglihok.
Duna koy friend nga lalaki. Five years na mi nga close kaayo.
Nakahibawo ko sa iyang love stories sa iyang mga girlfriend. Kada buwag, iya kong pahungawan sa iyang mga kasakit.
Buotan baya siya pero kay guwapo ug intelligent, daghan ang mga babayeng ganahan niya.
Gawas sa iyang mga GF, naa siyay mga fling, kanang mga babaye nga curious lang ug ganahan og no strings attached.
Bisan ing-ana siya, serious siya sa iyang relationships. Marupok lang siya usahay kay kon makauyon siya, sawom gyud dayon.
Nadugayan, naigo siya sa iyang weakness. Iyang nauyab si Maris, classmate niya kaniadto sa high school. Guwapa, intelligent ug ambitious.
Kaingon nako sila na, pero ang babaye nakakita og foreigner, kalit siyang gibuwagan ug nakigminyo sa langyaw. Toa na sa abroad.
Karon ang akong amigo guol kaayo. Pirming hubog kay di siya makadawat nga gibiyaan.
Love kaayo niya si Maris ug mao gani ni-invest siya og time ug effort.
Karon wala na. Ang nakapait, ako na sab ang iyang dangpan.
Wa siya kabalo nga in love na kaayo ko niya.
Unsaon man, lalaki iyang tan-aw nako bisan kuno guwapa ko.
Guwapa nga guwapo kuno ko. Unsay may akong buhaton?
MERRY
Merry,
Wa may mawala nimo kon mosulti ka niya sa imong feeling. Basin kamo ang gitakda sa panahon. Wa lang mo masayod kay lagi suod kaayo mong duha.
Usahay di ta makakita sa tawo nga naa ra diay sa atong tupad. Imo lang bantayan nga di ka niya himuon nga panakip butas.
Di ka niya maabusohan. Naka-appreciate na siya sa imong beauty bisan kon alang niya, guwapa ka nga guwapo.
Sultihi siya nga babaye kaayo kang dako nga dugay nang nagtago sa imong feeling alang niya.
Nakaila ka na man niya, makalikay ka na sa lit-ag nga nahulgan sa ubang mga babaye nga niagi sa iyang kinabuhi.
Kahibawo na ka unsay imong buhaton. Basin pa, makaamgo siyang naa ra diay ka, di na kinahanglan pang mangita og lain.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com