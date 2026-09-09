Tambagi ko, Noy Kulas: Guwapo lagi

Dear Noy Kulas,
Tagoa lang ko sa ngalan nga Inday, 35 years old, ug single pa. Daghan na ko nakaagi og boyfriend, but wa nadayon kay natintal sila og laing babaye.
Karon duna koy bag-ong boyfriend nga taguon lang nato sa ngalan nga Rene. Manghod nako og two years. Batan-on kaayo siya tan-awon, nga as if naa siya sa early 20s.
Guwapo siya ug tig-gym pa. Mao ni ang akong problema. Ako siyang nasakpan nga dunay mga uyab nga bayot. Iya ning mga kauban sa gym. Sa akong nahibaw-an tulo kabuok ang iyang uyab nga bayot.
Nangutana ko niya. Ingon pa niya nga tungod sa iyang financial needs kinahanglan nga mopatol siya og bayot. Ingon pa niya nga sagad sa kuwarta nga iyang gigamit sa among dates gikan sa datong sa mga bayot.
Yano ra kaayo niyang gisulti ang tanan. Niingon ko nga naa man siyay stable nga trabaho.
Matod niya nga igo ra sa iyang kaon ang suweldo.
Gusto siya nga mag-save kay wa kuno siya magkabatan-on. Alang sab kuno ni sa among future.
Noy Kulas, okay ra ba ni iyang gibuhat? Matod niya nga mga bayot ra bitaw kuno, di babaye. Guwapo kaayo siya ug lisod na pagpangita og sama niya.
INDAY
Inday,
Buwagi nang lalakiha kay wa na siyay ayo. Tinuod nga mga lalaki na kay mga bayot gud, apan bisan unsaon og analisar, pagtraydor gihapon na sa inyong relasyon.
Unya nagbutang pa sa kuyaw nga magkasakit ka tungod sa iyang relasyon kon duna nay multiple sab nga mga karelasyon ang mga bayot.
Kon basehan nimo ang trend karon sa HIV, kuyaw gyud nga hunahunaon. Makita sab nimo nga siya oportunista ug ubos og moralidad.
Okay ra niya nga duna siyay multiple nga relasyon. Sa ato pa, wa siyay tahod diha nimo ug sa tulo ka mga bayot.
Kay bisan sa mga bayot, duna gyuy mga sama nila nga mangita og loyal nga partner. Basin nianang tulo dunay wa nakahibawo nga sila gilumpong.
Mag-unsa man nang guwapo kon problema lang ang dala niini sa umaabot nga panahon?
Gawas pa, ang moralidad ubos kaayo. Wa gyud siyay ayo nga pagkatawo.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com