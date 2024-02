Tambagi ko Noy Kulas: Hadlok diay?

Dear Noy Kulas,

Itago lang ko sa ngan nga Liz, 28, taga Cebu City. Single pa ko but naa na koy live-in partner for two years.

Wa nakahibawo ang akong parents nga naa na koy live-in partner kay gatuo lang sila nag-abang ko kay duol sa akong work place.

Apan ang tinuod nag live in na mi sa akong boyfriend ug mag-ulian lang ko sa amoa og weekend.

Karon ang problema kay more than two months na ko nga walay mens mao nag-test ko. Positive, mabdos ko, Noy Kulas.

Akong gisultihan ang akong BF. Nahadlok na man hinuon siya ug nisamot nga ako siyang giingnan nga moadto sa amoa aron moatubang sa akong family. Matod niya di pa siya ready nga magminyo mi.

But ako siyang giingnan nga ang point di ang minyo, at least makakita lang sa iyaha ang akong parents aron makakita sila sa amahan sa umaabot nilang apo.

Mao ni karon ang among giawayan kay balibad kaayo siya nga moadto sa amoa. Unsa kahay akong buhaton? Naa kay ikatambag o ika-suggest, Noy Kulas?

LIZ

Liz,

Di maayo nang mag-ulaw-ulaw o mahadlok siya nga moatubang sa imong parents. Di pa man kaha siya ready moatubang sa imong pamilya, nganong iya man nga gituyoan ang pagpakig live in, paghilabot nimo hangtod nga nimabdos ka na karon?

Mosulod man gani og ingon niana nga sitwasyon, kinahanglan nga andam na.

Anyway, sultihi ang imong parents sa imong status. Sa imong edad karon, wa na silay mahimo pa kay naa ka na sa hustong edad nga mopili sa imong kinabuhi.

I am pretty sure nga madawat nila ang imong sitwasyon.

Tug-ani sab sila parte sa imong BF. Pag set og meeting uban sa imong pamilya, like kanang kan-anan nga medyo dunay privacy.

Dad-a ang imong BF nga di masayod samtang maghuwat ang imong pamilya.

Dinhi makita na ang katag, kon ready na ba siya ug tinuod ba siyang nahigugma nimo.

Ang tinuod nga nahigugma mobarog sa iyang kaakuhan no matter what.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com