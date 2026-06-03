Tambagi ko, Noy Kulas: Hadlok matakdan

Dear Noy Kulas,
Usa sa mga nagkadakong isyu sa katilingban karon mao ang HIV ug sagad male to male ang pagpanakod. Mao nga nahadlok ko nga matakdan ko.
Usa ko ka closet gay but naa koy karelasyon nga duha ka mga lalaki.
I-hide lang akong name nga Dams.
Una nakong nakarelasyon si Jess. Tulo na mi ka tuig.
Di sab ko makaingon nga nanguwarta siya nako kay usahay siya ang mogasto sa among laag.
Ang lain nakong uyab parehas nako bayot.
Itago lang nako iyang ngan nga Pan.
Usa ka tuig na mi kapin nga nagkarelasyon nga tago gihapon.
Last week usa nako ka kauban sa work nga gay naka-discover nga duna siyay HIV.
Dinhi ko nahadlok kay nakuha niya ang sakit sa iyang partner nga gay gihapon.
Karon nahadlok ko nga matakdan sa akong duha ka mga karelasyon.
Nagduda ko nga kini silang duha ni-engage og laing partners. Unsa kahay akong buhaton?
DAMS
Dams,
Una sa tanan, ayaw pagpadala sa pagduda lamang. Pangitaa ang kamatuoran.
Ang HIV dili makita pinaagi sa panagway o pagbati.
Ang labing maayong buhaton mao ang pakig-estorya og tinuod ug matinud-anon sa imong mga partner bahin sa ilang sexual history ug kon aduna bay lain sila nga mga partner gawas nimo.
Magpa-HIV test ka ug awhaga sab sila nga magpa-test.
Mao lang kini ang paagi aron inyong mahibaw-an ang tinuod nga kahimtang sa panglawas.
Sukad karon gamit kanunay og mga pamaagi aron malikayan ang pagtakod.
Pangayo sab og tambag sa health professionals.
Kon di ka segurado nilang duha, likayi una ang intimate moments. Mas maayo nga managana.
Pag-ampo alang sa kaalam sa Ginuo sa imong sunod nga mga desisyon.
Ang kahadlok mahimong mawala kon mapulihan kini sa kamatuoran ug maayong aksiyon.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com