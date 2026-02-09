Tambagi ko Noy Kulas: Hadlok sa HIV

Dear Noy Kulas,
Basta magpadulong na gani ang Valentine’s Day zero ang akong lovelife. Itago lang ko sa ngan nga Rey, sakop sa LGBTQ community pero discreet. Gamay rang nakahibawo nako nga homosexual ko.
Nag-anam na ko og usab sa akong self karon nga 30 years old na ko. Nahadlok na ko makigrelasyon og same sex tungod sa mga balita sa pagsaka sa mga kaso sa HIV dinhi sa Cebu. Ang last nakong secret boyfriend akong gibuwagan last December human nako siya nasakpan nga dunay narelasyon nga laing tulo nga the same nako. Nakahibawo na man unta siya nga hadlok kaayo ko og mga sakit nga dala anang pataka lang og dasmag unya nagsaka ang kadaghanon sa mga kaso sa HIV dinhi. So, kay wa man siya nipatuo sa akong sulti niya ug sa akong threat nga ako siyang biyaan if naa pay lain, putol dayon.
Unya diay di ra usa, tulo ang iyang karelasyon gawas nako. Mao to erase dayon siya bisan pa sa iyang mga hangyo diri nako. Ang kalagot maoy nipuli diri nako kay iya kong gibutang sa danger.
Ang akong usa ka friend nga toa sa abroad ni-advice nako nga mas maayo pang babaye ang akong ika-relasyon aron klarong safe. But di pa gyud ko makadawat og babaye. Pero nagsige ko og timbang kon maayo ba bisan ganahan ko'g lalaki. Hadlok lang ko sa HIV. Unsa kahay akong buhaton?
Rey
Rey,
Angay gyud kahadlukan ang HIV karong panahona labina sa imong edad. Tinuod miulbo ang gidaghanon sa mga kaso sa HIV sa sama nimo og edad. Taas kaayo ni sa mga kaso sa male to male partners. More than 70 percent sa kinatibuk-ang mga kaso sa HIV dinhi sa Cebu.
But ayaw lang sab pagsulod og relasyon tali sa mga babaye kon wa ka gyud maka-feel og spark ni bisan kinsa nga babaye. Sama ra og imong giilad ang imong kaugalingon ug ang babaye kay gipugos mo man ang imong kaugalingon. Ayaw pugsa. Di ka man mamatay kon wa kay partner sa Valentine’s Day. Better be safe, alive kay sa maigo ka sa sakit nga wa pay tambal hangtod karon.
Di sab maayong manguyab ka og babaye just to have a date sa Valentine’s Day. Kay sa ako nang giingon sama ka og nangilad. Likayi ang pagbalik sa imong gibuhat tali sa imong male partner. Ang multiple partner taas og risk sa mao nga sakit.
NOY KULAS