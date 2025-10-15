Tambagi ko Noy Kulas: Hagad dayon

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa alyas nga Demy, 38 years old, working in an office. Single ko, but dunay live-in partner ug duna mi usa ka anak.
Nagsugod ang akong problema dihang naka-close ko og driver nga akong nasakyan kausa. Ni-offer siya nako nga iya kong kuhaon kada duty niya.
Nisugot ra dayon ko kay kinsa may dili ganahan nga kuhaon nga libre? Usahay iya kong i-treat hangtod nga ganahan na ko niya. Unya nisulti siya nako nga first time pa lang kuno niyang pagkakita nako ganahan na siya.
Ni-confess siya nako nga naa siyay live-in partner nga toa sa abroad ug naa silay usa ka anak nga gibilin sa parents sa babaye.
Nag-conflict sila kay nganong wala gi-entrust niya ang bata nga siya man ang amahan. Diri kuno niya nakita nako ang iyang gipangita sa usa ka babaye. Niingon siya nga magtaban mi kay ready siya nga mopakasal nako.
Noy, ganahan kaayo ko niya pero buotan man sab ang akong partner. Ang nakaapan lang kay wala gyud siya naghisgot nianang kasal.
Katuohan ba kaha ning estorya aning driver? Unsay imong tan-aw sa iyang offer? Please tambagi ko.
DEMY
Dem,
Ayaw lang og kompiyansa nianang drayber kay basin giatik lang ka niana. Nganong ang ilang anak, kana kon tinuod man, wala gisalig sa iyang kapuyo ngadto niya nga siya ang amahan?
Sa ato pa, maybe dili siya kasaligan, dili maayo nga amahan.
Kon husto pa sab unta siya, naninguha siya nga ang ilang anak maanha niya, dili sa mga ginikanan sa babaye. Kana red flag na.
Laing kadudahan nga lihok kanang pagkapresko niya nga nikuha nimo nga libre dayon.
Signal nga mangatikay nang tawhana. Iya nang gihimo aron ka madani. Cozy ra sab kaayo ka uban niya. Nadala gyud ka.
Kanang kasal sayon kaayo na isulti. Nganong dili man nimo hagdon ang imong kapuyo nga magpakasal mong duha.
Nganong dili mo man siya ingnon nga panahon nang magminyo mo? Why maghuwat pa man ka nga maghisgot siya?
Ayaw huwata. Ayaw sab usiki ang inyong katuigan nga pagpuyo tungod lang nianang tawo nga bag-o lang nimo nga gikaila.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com