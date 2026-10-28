Tambagi ko, Noy Kulas: Hagad si Maam

Dear Noy Kulas,
Good day. I-hide lang ko sa alyas Tonton, 37 anyos ug single. Usa ko ka driver sa pamilya. Ang nag-hire nako ang bana aron akoy mo-drive sa mga lakaw sa asawa.
Ang akong boss nga lalaki known nga babaero ug nadawat na sa iyang asawa. Maldita ug estrikta ang asawa. Maayo nga tawo ang bana pero hilig lang gyud og babaye. Matod sa asawa nga ang iyang bana dunay duha ka mga babaye, gitawag niya og no. 2 ug no. 3.
Di pa kontento ang bana, naa pay lainlain basta iyang magustohan.
Ang bana 50 plus while ang asawa late 40s. Ang asawa busy sa mga negosyo kay mao na lang ang iyang gitutokan aron kuno di siya magsige og hunahuna sa iyang bana.
Bisan maldita, pero manggiluy-on.
Pinangga man ko niya kay naa koy allowance gawas sa akong suweldo nga gihatag sa bana. Wa kabalo ang bana sa allowance kay wa niya gipasaba.
Maayo na lang kunong pangdugang sa akong gasto. Ako sab ang iyang sumbonganan sa iyang mga problema. Interested siya sa akong lovelife but wa man koy uyab kay di ko kamao manguyab.
Nikatawa ra siya. Ni-joke bitaw na og unsa kaha kon kami na lang. Tinuod kaha to iyang gisulti diri nako? Wa pa ko kasuway og uyab since bata pa ko.
TONTON
Ton,
Ayaw na lang na tubayi ang imong amo nga babaye kay kuyaw kon masakpan mo sa iyang bana. Basin kamo ra sab ang gipanid-an niana. Bisan tuod naa nay duha ka mga babaye ang bana, wa na nagpasabot nga di na siya masuko if masakpan mo.
Maayo lang kon masuko ra, basin labaw pa niana ang iyang mabuhat.
Mentalidad nianang ingon niana nga lalaki kay ang iya, iyaha ra gyud.
So maka-expect ka nga di maayo ang iyang reaction. Paglikay lang gyud. Ayaw siya tubayi kay basin gamiton lang sab ka sa asawa aron magpalagot sa iyang bana ug basin dautan na lang unya hinuon ang sangkoan.
Pasabta lang sab ang imong amo nga babaye kon ugaling mag-serious siya sa iyang proposal.
Kana kon mosulti na sab siyag balik unya seryoso na ang iyang tuno, sultihi siya nga inyong likayan nang butanga kay gusto ka trabaho lang ang imoha, no strings attached or relationship tali ninyong duha.
Mas maayo nang managana ka.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com