Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw nimo. Ako diay si Kakay, 40 years old na. Di ko minyo but duna koy anak nga usa ug naa koy live-­in partner nga naa say du­ha ka anak. Siya ang gaatiman sa duha ka mga bata kay nama­tay ang mama few years ago.

Buotan ang akong partner kay bisan di siya ang papa sa akong anak, gi-treat niya nga iyahang anak. Ang akong problema ang parents sa akong partner nga hilabtanon kaayo, especially ang iyang mama. Masuko sila kon makahibawo nga ang akong anak gihatagan og gift kon dunay special occasions like birthday, Christmas ug uban pa. Maghatag pud og allowance ang akong partner ug usahay moapil og bayad sa tuition.

Wa man unta mi magtipon nila kay naka anticipate na ang akong partner kay lahi kuno og batasan ang iyang inahan. But mosuroy sila sa among giabangan nga balay kay moduaw sa ilang duha ka apo ug mag invite nila ang akong partner. Sakit kaayo padungogdungugon ko og mga estorya ba nga bati kaayo. Di gani kuno ko matawag og tapak kay wa koy labot sa family bisan gamay kay di mi kasado. Nagsalig lang kuno ko sa ilang anak.

Noy, unsa may akong buhaton aning iyang inahan? Patulan kaha ni nako? Gisakitan na kaayo, especially iapil ang akong anak. Please tambagi ko kay di na ko kapugong hapit.

KAKAY

Kay,

Way kayo nga mapawong nga sugaton og kayo. Kon mao man na, modako og samot ang kayo. Maora ba ang kayo imong gibubuan og gasolina kon imo siyang tubagon. Aron di ka masakitan, kon mahimo, lakaw mo sa imong anak kon manuaw sila sa inyong balay. Kon dunay okasyon sama sa birthday, himoa ninyong simple nga kamo lang sa gawas, mangaon or manuroy.

Pasabta lang sab ang imong partner nga maglikay lang ka sa iyang inahan kay siya gani mismo nasayod na sa batasan ini. Komon sab na nga problema kay bisan di mo kasado sa imong partner, mahug nang ugangan gihapon nimo. Pahunata sab ang imong partner kon unsa man gyud ang iyang plano, magminyo ba mo o di? Aron di na kaayo na mogara ang iyang inahan kay kasado na mo sa ilang anak. Ipakita sab nila nga kabarog ka og imoha nga wa ang ilang anak.

NOY KULAS

