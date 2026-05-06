Tambagi ko Noy Kulas: Hilig og lalaki

Dear Noy Kulas,
Dugay na unta kong mosuwat nimo pero nagpugong lang ko. Karon di na gyud maagwanta ang akong mama, need na ko magpatambag nimo. Itago lang ko sa name nga Alisha.
Ang akong mama single mom, apan naminyo sa akong papa. Duha ra mi sa akong ate, apan toa na siya sa abroad nagpuyo kay naminyo og foreigner. Niuli lang siya ka usa dihang namatay si Papa. Ako na lang karon ang nag-atubang aning akong problema kay panagsa na lang kaayo siya mo-contact kay mag-away sila pirmi sa among mama. Ang among inahan di mahimutang kon way lalaki sa iyang kinabuhi human namatay si Papa. Maayo lang unta kon usa o duha, pero sukad namatay ang akong amahan, nakaunom na siya samtang ako sa akong edad nga 34, kaduha pa.
Ako na siyang gibadlong ani, apan masuko kay iya kunong life ang iyang gi-enjoy. Mao kuno ni ang iyang coping sa pagkamatay ni Papa. Kuyawa niya og coping. Unsa kahay akong buhaton aron mausab ning akong inahan?
Sauna sa dalaga pa siya ing-ani diay siya. Nagbinut-an lang dihang iyang na-meet si Papa. Naa pa kaha ni paglaom mausab ang akong inahan nga hilig og lalaki? Please tambagi ko.
ALISHA
Alisha,
Ang imong tinguha nga mag-usab ang imong mama di maayo ug di sab realistic. Personal man gud ang pagkadani og lalaki ug ang tinguha nga companionship personal sab kaayo. Bisan siya biyuda, naa gihapon siyay katungod nga mahigugma, makigsuod ug makabaton og partner. Ang imong mabuhat mao ang pagpahinumdom kaniya nga sa ngadto-ngadto ang pag-ilis-ilis og partner di makaayo kaniya.
Ingna siya nga di magdali-dali sa pagsulod og relasyon. Ingna siya nga sa di pa siya mosulod og relasyon, iya unang ilhon og maayo ang lalaki. Aron di siya masuko nimo, ipakita nga supportive ka, motabang sa pag-ila sa lalaki nga maninguha sa pag-angkon sa iyang gugma. Ipakita niya nga ang imoha di pagbabag sa mga relasyon, kondi sa pagseguro nga di siya abusohan ug pahimudsan sa iyang mga karelasyon. Inay imo siyang kasab-an ug likayan, i-develop nga mahimong mas suod mo. Mao na ang mas epektibong paagi kay sa imo siyang did-an. Hayan mao na ang nahitabo tali niya ug sa imong ate. Leksyon kadto nimo.
NOY KULAS
