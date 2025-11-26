Tambagi ko Noy Kulas: Hot mama

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngalan nga Linda, 58 years old. Biyuda na ko ug dunay duha ka mga anak. Dagko na sila ug pulos na professionals.
Ten years na ko nga biyuda. Sa mao nga kadugayon naa nay mga lalaki nga nagsige og court nako pero wa nako pansina kay akong giseguro nga maayo pagkabutang ang akong mga anak. Naa na sila karoy tagsa ug stable nga trabaho.
Kining usa nako ka silingan nga taguon lang nato sa ngan nga Eric, nag-friend request. Akong gi-approve ang iyang request ug sukad ato mag-love react siya sa akong mga post. Sa akong birthday ni chat siya nako, ni-greet. Sugod to sa among chat nga niabot sa among secret date kay lainan ko nga public kay sama ra nako siya og anak kay grabe among age gap.
Personal siyang nanguyab nako ug kay gwapo, nice og body kay tig gym, akong gisugot. Well, naa nay nahitabo namo kadaghan kay consenting adults man.
Karon na-shock ko kay ni-propose siya og marriage. Ako siyang gibalibaran kay gilainan ko nga nag-think nga taas kaayo ang among age gap, 28 years.
Ingon pa niya, hot mama ko and looks 40 lang ko. Di lang hinuon siya ang nag-comment ana.
Ako siyang gipasabot nga kontento na ko nga magkuyog mi in private and maka-satisfy siya sa akong longing. Pero niinsister gyud siya nga huwaton niya ang akong desisyon kay lifetime na kuno ang iyang feeling diri nako.
Noy, unsaon ko man ni siya? Ako ra gyung gusto ang more than friends, less than lovers kay di ko gusto kataw-an mi sa mga tawo. But serious kaayo siya.
LINDA
Linda,
Sakto ka sa imong desisyon. Di lang ikaw ang kataw-an, kondi ang imo sang mga anak. Alang nako, medyo taas na nga age gap. Two years na lang gani mag-senior citizen ka na.
Basin ba nag-uros-uros na iyang gibati tungod sa sige ninyong binugnoay sa kama. Na-develop ang iyang feeling tungod sa iyang physical attraction nga nagkayo diha nimo.
Nagtuo siyang gugma ang iyang gibati but possible nga resulta lang diay sa inyong intimate moments, mga higayon nga inyong gisaw-an ang kalipay pinaagi sa mga hagawhaw taliwa sa upat ka mga bungbong.
Tan-awa lang kay posible kaayo nga moabot ang panahon nga mapul-an na siya nimo kon magsugod na og pakita ang imong edad diha sa imong bayhon.
NOY KULAS
