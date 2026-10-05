Tambagi ko Noy Kulas: Hudlat

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngan nga Elboy. Minyo na ko ug dunay usa ka anak. Dugay na ko nga sinaligan sa usa ka pamilya og negusyante.
Kining akong problema parte ni sa akong trabaho kay nakonsensya na ko. Ang akong boss nga lalaki maayo nga tawo, pero abtik og babaye. Duna na siyay gipaeskwela ug nakahuman. Iya rang gibuhian human og eskwela. In short, scholar nga dunay exchange. Kahibawo na man tingali ka og unsa. Kadaghan na sila nag-away sa iyang asawa tungod ini ug usahay apilon ko sa misis kay konsintidor kuno ko. Di man tingali ko makaingon nga konsintidor kay ila man nang kinabuhi, empleyado ra man ko. Ang akong boss nga lalaki ang nagsweldo nako.
Ang estorya nalahi na karon. Edaran na ang akong boss nga lalaki. Mga 60 na while ang babaye mao pay pag 50. Mausab ra ba gyud tang mga lalaki basta katre na ang hisgotan kon edaran na. Nakabantay ko sa akong amo nga babaye nga kon wa ang akong boss, molakaw nga sexy ug humot kaayo. Kaduha ako siyang gisundan ug akong nasakpan nga naay karelasyon nga batan-on nga estudyante. Nakaingon ko mibawos ba kaha siya sa iyang bana?
Bisan ang akong boss nga lalaki himabaye kaniadto, apan dugaydugay na siyang mibiya. Active na gani siya sa simbahan. Ang akong boss nga babaye mao man hinuoy mipuli? Unsay akong buhaton, Noy Kulas?
ELBOY
Elboy,
Ang lalaki nga estudyante maoy imong duolon, pahimangnoan parte sa imong nahibaw-an. Ayaw kahadlok nga mosumbong sa imong amo nga babaye ang lalaking batan-on kay ang nagsweldo nimo ang imo man kaha nga amo nga lalaki? Pagkupot og evidence like pictures ug video. Wa may lig-ong ebidensya kana ra man gyud.
Estoryahe ang lalaki nga dunay bana ang babaye nga iyang gikarelasyon. Sa di pa nimo buhaton, kuhaa una ang background sa lalaki. Importante ni aron mas mabalaka ang lalaki kon makahibawo siya nga nakaila ka kaayo niya. Hudlat ra gud na aron molikay na siya sa imong amo nga babaye. Sultihi nga mahimong bisan unsang orasa imong sultihan ang imo nga amo nga lalaki parte nilang duha ug nga duna kay ebidensya nga makapapriso nilang duha.
Hudlat ra na aron mahadlok nang batan-on. Mobiya lagi na. Buhata na alang sa imong amo ug iyang pamilya.
NOY KULAS