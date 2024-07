Tambagi ko Noy Kulas: Ibalik ang kagahapon

Dear Noy Kulas,

Ako diay si Manny, 41 years old. Magpatambag unta ko nimo unsaon nako pagdiskarte ang akong ex nga biyuda na.

Kaniadto gud nagminyo siya og lain kay iya kong nasakpan nga tulo sila ka buok akong gidungan og uyab. Kani laging batan-on pa ta niadto, basta makakita og opportunity, dasmag dayon. Nagmahay baya ko kay siya ang akong true love kay human ato, ang duha ako nang gibiyaan. Nakauyab tuod ko pero lingawlingaw na lang ang akoa. Sige ko og handom niya but naminyo na man siya.

Unya nahibaw-an nako nga nabiyuda siya kay namatay ang iyang bana sa sakit. Gisungog ko sa akong mga classmate nga why not mo try ko og balik og panguyab niya kay basin kami jud kuno ang gitakda sa kapalaran? Nag friend request ko niya ug iyang gi-accept. Karon nag chat na mi but di siya motubag kon mohangyo ko nga magkita mi.

Noy Kulas, maayo kaha akong ipadayon akong plano nga mo-court niya? Okay ra ko nga naa siyay mga anak. Until now naa ang akong feeling para niya. Unsay imong tan-aw?

MANNY

Man,

Wa may babag sa inyong relasyon kon inyong buhion ang kagahapon. Ang problema nimo mao ang pagkuha sa iyang trust og balik kay di maayo ang inyong panagbuwag kaniadto. Tinuod dugay na to apan hangtod karon wa pa na nawala kaniya ang kakuwang og pagsalig diha nimo. Mao tingali na ang dako nga posibilidad nga wa siya nisugot sa imong hangyo nga magkita mong duha. Wa pa mahanaw ang trauma.

But ayaw pagpakawala sa paglaum kay kon ikaw persistent, madugay mosugot ra na. Ang persistence usa sa mga sign nga seryuso ka. If mahimo, kon ang iyang pinuy-anan wala sa pamilya sa iyang bana, mahimo nga mohangyo ka pwede bang mosuroy sa ilaha. Kana sab lagi kon di siya lainan, labina ang iyang mga anak. But ipakita sa iyaha nga serious ka ning higayuna ug nga nag-usab ka na ug nagbasol sa imong gibuhat. I-explain niya og maayo bisan sa chat. Ayaw og undangi if you think she is worth your effort.

NOY KULAS

