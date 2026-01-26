Tambagi ko Noy Kulas: Igsuon ang nakaingon
Dear Noy Kulas,
Daghan kaayong lisod sabton nga mga hitabo sa kinabuhi. Itago lang ko sa name nga Art, usa sa minilyon ka OFW. Single pa ko bisan 40 plus na. Mag-ulian ko sa Pilipinas kada human sa akong contract. Tambal sa kamingaw mag-surf-surf ko sa internet apil na ang mangita og friend sa internet. Diha nako na meet si Emma, 36 years old ug single mom. Taga Mindanao siya ug nagtrabaho sa usa ka private company. Maayo ang iyang work ug naa sab siyay side hustle.
Mga one year na kapin ang among relationship. Duna lay hitabo nga nahimong dako nga problema nga naka-disturb nako og maayo. Akong nahibaw-an nga ang papa sa iyang anak mao ang akong half brother nga toa na sa Mindanao nag-based. Iya ning nahibaw-an kay iyang nakit-an ang akong pics nga naa ang akong brother. Di pa lang dugay siya nakabantay kay ni-post man ang akong brod sa iyang daan nga photos nga naa ko. Sa iyang kakurat, iya kong gibuwagan kay aside nga naglagot siya sa akong brod, lainan siya maghunahuna nga as if gipasa-pasa namo siya.
Mag-one month na nga wa na koy contact niya kay iya kong gi-block sa tanan nga communication. Unsa may akong buhaton? Later this year pa ko makauli sa Pilipinas so lisod kaayo ang pagpasabot unta niya. Unsa kahay akong buhaton?
ART
Art,
Bitaw lisod sab nang imong sitwasyon karon kay nabitin ka, way klarong closure, kana kon gitapos ba gyud niya once and for all ang inyong relasyon. Usa na sa hasol kaayong hunahunaon nga maghunahuna ka kon mao na ba gyud to? Unya kalit pa kaayo ang hitabo. As an OFW, sakit hunahunaon baya nga ang maanindot nga relasyon kalit kaayo nga natikyaob. Apan ingon-ana usahay ang kinabuhi.
Kinsa man ang inyong common friend or naa kay kaila sa iyang pamilya adto ka mo-communicate aron ang imong message makaabot ngadto niya. Mangayo ka og panahon niya kon mahimo bang magkaestorya mo og tarong kay wa baya nimo planoha nga makig-ila-ila niya ug makigrelasyon niya. Kon di pa siya ready ayaw lang una pamugos. Kon ready na siya, grab the opportunity. Nagsige pa to siya og hunahuna, nag-process sa hitabo kay di baya sab lalim ang hitabo. Nasakitan na siya makausa unya sa tanan imo pang igsuon ang mao nga lalaki. Di sayon.
NOY KULAS
