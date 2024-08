Tambagi ko Noy Kulas: Igsuon nakauyon

Dear Noy Kulas,

Good day nimo ug sa imong followers. Tawaga lang ko og Ms. Sagittarius.

Kining akong problema parte ni sa akong situation karon. Ang akong pares sulod na sa 10 years wa maghisgot og kasal kay grabe ka babaero. Pila na kaha ka mga babaye ang nangagi sa iyang mga kamot

ug mao ni akong gustong ipa ambit karon. Itagi lang nato siya sa nga nga Fred. Naa siyay igsuon nga single nga itago nato sa ngan nga Romeo nga opposite kaayo niya.

Close mi niya kay siya ang ninong sa usa namo ka anak. Siya pud ang nagsilbing amahan sa akong mga anak kay sekreto maghatagan para sa mga bata. Naay time siya ang mohatod sa eskwelahan ug mo attend og mga meeting mao papa ang tawag sa kids niya.

Wa siya kahibawo nga in love ko niya until ni open up siya sa iyang feeling diri nako last year. Until now sige pa siya og hangyo nga kami na but worried ko basin magkaaway sila sa iyang brother.

Unsa man ang akong buhaton? Di ba mi sayop?

MS. SAGITTARIUS

Ms. Sagittarius,

Legally, wa man moy babag kon magkarelasyon mo. But ethically, di maayo kay iyang igsuon ang imong karelasyon.

Ang mas labing maayo nimo nga buhaton mao ang pagpahunat sa imong kapuyo kon unsay iyang plano, nganong wa ka pa pakasli. Maayo nang mohunat siya kay kon dili, pagpalayo, balhin og puyo. But consult sab sa mga bata parte niini, kon okay ra ba nila.

Unya ang iyang igsuon nga nanguyab nimo pasultiha sa ilang pamilya sa iyang gibati. Hayan ma lessen ang impact sa inyong relasyon, kana kon wa ka na sa balay nila o naglain ka na og puyo. Karon man gud, if nagpuyo ka pa uban nila, nga maoy akong assumption, posible nga mo-create og dako nga conflict sa pamilya.

So, sakto ka nga nagpanagana tungod sa status. Apan kon nagkahigugmaay mo sa iyang brother, need kang mopalayo sa ilang pamilya. Lisod kaayo huna-hunaon noh, but ang tanan, sama sa ubang mga problema, molurang ra.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com