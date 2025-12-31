Tambagi ko Noy Kulas: In-love sa biyudo

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngan nga Mel, 45 years old. Biyudo na ko, but wa man sab mi anak sa akong asawa nga namatay mga tulo ka tuig na ang nakalabay. Wa sab ko magminyo og usab kay unsa may akong dalian?
Sa among office, daghan ang akong pwede pilian nga mga kauban kay di sa panghambog, di man ko bati og nawong. Hilig ko og sports, tig-gym ko pirme ug tig-bike og panagsa.
Sa laktod, fit kaayo kay naa gani koy abs. Usahay di lang ta mag-expect nga moabot sa atong kinabuhi ang usa ka hitabo. Mao ni ang nahitabo nako kay naa koy nasuod nga officemates nga mga babaye. Kuya ang ilang tawag nako. Tulo ni sila. Ang eldest is 26 while ang youngest is 23 years old.
Magdungan mi og pangaon, mag jamming ug usahay manglaag. Sa tanang mga lalaki sa office ako ra ang ilang ikuyog pirme. Kining 23 years old maoy pinaka close nako.
Mao sab ni siya ang grabe makadala og chat kay gusto na lang magbuntagay mi. Unya iya kong gi-invite og kape kami rang duha. Nitug-an siya nako nga duna siyay feeling diri nako pero gitagana na siya sa iyang parents sa kumpare sa iyang papa. Ang lalaki toa sa abroad nag work ug mag-ulian panagsa. In-love kaayo ang lalaki niya pero siya way feeling. Naa diri nako ang iyang feeling bisan sa age gap.
Naluoy ko niya ug di sa pag-ingon, di lisod higugmaon ning bayhana kay buotan, pretty and smart ug gwapa. Noy, maayo bang patulan ko ning bayhana? Di ba kaha ko maproblema sa iyang parents kon ako siyang uyonan nga magtaban mi ug mag live-in? Please tambagi ko.
Mel,
Wa na man siya sa age of minority kay 23 anyos na siya. If unsay iyang gusto sa kinabuhi bisan supak ang iyang parents, mahimo kaayo niya. Labina gyud sa pagpili kinsa ang iyang gustong ikauban sa tibuok kinabuhi kay basic kaayo na nga katungod sa tawo. Di sab siya mahimong pugson sa pagpakigminyo sa iyang mga ginikanan kon di siya gusto o ganahan sa lalaki. Nakabutang ni sa atong Family Code.
Mahimong null and void ang kasal kon dunay coercion nga involved.
But kanang magtaban ug magpuyo mo, ipahuna-huna una niya og maayo kay sa pagkakaron, klaro nga di ka pa sab ready kay sa ginaingon mo pa, di siya lisod higugmaon. So at this time, wa kay feeling niya. Ayaw lang sab siya sakyi bisan kon nisulti siya nga dunay feeling alang nimo kay seguradong di malipay ang pamilya nimo unya wa ka pay gugma niya. Sultihi siya nga mahimo ra kaayo niya mobalibad sa unsay gusto sa iyang amahan kay iya ning katungod ang pagpili. Paglikay lang sa kagubot tali sa iyang pamilya.
