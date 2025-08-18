Tambagi ko Noy Kulas: Init og ulo

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngalan nga Rose, 33 years old and single.
Duna koy boyfriend for six months na. Guwapo, loyal, caring but seloso. Dili man siya manumbat kon magselos siya pero makabantay ko niya nga dili ba magtingog. Sign na nga nagselos na siya. Hinuon dili man pirmi ug dili sab tanang mga lalaki selosan. Apan dili na maoy akong problema. Ang iyang anger management maoy akong problem. Kana bang ingon sa uban nga putong nga pagkatawo.
Sa ilang office, nasuspenso na siya kay nakigsukmagay sa iyang supervisor nga nanaot niya. Kakita pud siya og away sa ilang silingan ug iyang classmate sa ilang reunion. All these happened within six months sa among relationship. Ako na siyang gibadlong, apan ni-explain siya nga sa tanang hitabo dili siya maoy nag-cause.
Unsa may akong buhaton? Mausab pa kaha ni siya, Noy Kulas?
ROSE
Rose,
Kinahanglan nga moila una siya nga duna siyay problema sa anger management. Kay if dili siya moila nga naa siyay problema, wala gyud kay mahimo niana kay dili man ikaw ang hingtungdan. Sa ingon niana nga problema kinahanglan ang hingtungdan maoy moangkon nga naa siyay problema, wala sa ubang mga tawo. Tinuod na-trigger siya but ang iyang response maoy problema.
Kon mo-acknowledge na siya nga naa niya ang problema, diha magsugod na siya sa iyang healing diha sa counseling. Sa counseling man gud diha niya makita ang problema, unsay ugat ani ug unsay angay buhaton kon dunay mga incident nga maka trigger niini. Magiyahan siya unsaon pag-manage niini kay if dili ni matagad nga problema, if kamo ang magkadayon, posibleng problema ni if dili masolusyonan sulod sa kaminyuon. Dili ra ba langit ang sulod sa marriage. Daghang mga problema and challenges. So, the best thing to do is counseling. But he must acknowledge first sa problema nga naa niya.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com