Tambagi ko Noy Kulas: Inosente pa

Dear Noy Kulas,
Sukad sa nag adolescent ko, wa pa ko nakasuway og relationship kay shy ko nga pagkababaye. I grew up sa among pamilya nga conservative ug strict ang akong parents. I-hide lang ko sa name nga Trish.
Usually selected nako ang akong barkada since elementary to college. Karon ni-graduate na ko ug nag-work. Daghan na ang ni-attempt og court nako pero bisan base 1 lang, wa gyud ko kay maulaw lagi ko. I go out sa akong mga barkada pero di ko tigduol sa boys kon magdala sila og mga kauban ug ipaila-ila diri nako. Maulaw ug feel nako mogahi ug mahilis ko. Mamugnaw ko basta naa nay moaksyon og pakilala nako ug dunay intent nga lain.
Pero niabot ang unexpected encounter nako sa friend sa akong barkada. Taguon lang nato siya sa name nga Niel. Buotan kaayo ug very polite bisan sa chat ug text. Bisan gani mo-call, respectful siya. Lahi siya sa uban nga mang-harass mosulti pa lang.
Nagkaila-ila mi niya ug human ato, ambot okay kaayo ko niya. Karon naa mi sa dating stage, knowing each other but wa pa siya ni court nako. Unsa may akong buhaton, Noy Kulas? Wa ko kahibawo unsay mahitabo kon mo-court na siya ug unsaon pag-handle ang situation. Any advice?
TRISH
Trish,
Ang dating and courting part na gyud na sa life between man and woman. Ayaw paghuna-huna og lain. Be natural. Knowing stage man na. Mosulti ka sa imong pagkatawo, mga ganahan nimo, unsay di ganahan ug uban pa. Mangutana sab ka niya aron magpakita ka nga interested ka niya. Ang mga topic motumaw ra gyud na during conversation. Let it flow and enjoy the moment. Don’t be conscious kay kana sab siya, utro sab nang gikulbaan sama nimo. Mag-estorya mo kabahin sa inyong mga background, pamilya ug uban pa aron magkailhanay mo sa usag usa og maayo.
Unya mag-estorya sab mo sa mga update sa inyong mga work ug uban pa. Sama sa movies kon hilig ka or duna kay ganahan nga hobby or unsay imong mga plano sa umaabot nga mga adlaw. Be sincere sa inyong conversation and be truthful and frank kon duna kay di ug wa nauyonan o di ganahan. Mas ma appreciate na niya ug maghimo sab niyang confident uban nimo.
Kon ganahan ka niya samtang magkadugay, it is up to you kon mo level up ba mong duha.Imo nang desisyon.
NOY KULAS