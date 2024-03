Tambagi ko Noy Kulas: Ipadayon o di?

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw nimo. Ako si Leo, 42 anyos na apan single gihapon.Duna koy gamay nga negusyo ug few ka trabahante. Usa ini mao ang akong problema. Itago lang nato siya sa ngan Patricia.

Single mother si Patricia but duna silay anak sa iyang live-in partner nga napriso tungod sa illegal drugs. Mga lima ka tuig na sukad ni napriso ug wa na silay communication sukad nabalhug sa prisuhan.

Siya ra tawon ang nag-atiman sa ilang duha ka mga anak nga gibantayan sa iyang parents kon siya motrabaho. High school graduate ra siya so di siya maka work og maayo nga position. But bisan ing ani siya, buotan ug makamao kaayo ug dali matudloan. Gwapa siya ug sexy, di mailhan nga ordinary employee ra siya nako.

Naluoy man ko, ako siyang gitabangan financially aron makatarong og eskwela ang mga bata. Nagkasuod mi ug ako siyang gisultihan sa akong na-feel niya. Mibalibad siya kay gawas nga para niya di siya worth, hadlok siya nga makagawas na ang iyang partner ug masuko nga nangita siya og lain.Wa ko namugos ug bisan nibalibad siya, ang akong support niya nagpadayon but nagkadako ang akong gugma para niya.

Maghuwat ba ko nga mosugot na siya or pasagdan na lang nako siya? Di na lang ko mopadayon o mo fight ko? Karon pa ko naka-feel og ing ani sa babaye itandi sa miagi nakong relationships. Please tambagi ko, Noy. Daghan kaayong salamat.

LEO

Leo,

Kon tinuod kang nahigugma niya, ayaw og atras. Kuha og kasayuran parte sa iyang live in partner kon asa na ni gipriso ug unsa nay status sa kaso. Kay kon wa na sila nagkita sulod sa lima ka tuig, duna ni rason. Hayan ang lalaki wa nay pakabana sa iyaha, kana kon tinuod man nga wa na silay komunikasyon. Kanang five years taas na kaayo na nga absence busa, ang kahulogan niana, kana lagi kon tinuod ang iyang gisulti, wa na sila nagpakabana sa usa’g usa. Kay five years na man kaha, it means bug-at ang kaso kay sagad sa gaan nga kaso sa illegal drugs, madala ra man og plea bargain.

Kon sa imong background checking ug sa updated niya nga kahimtang kuyaw, atras na lang. Apan ipadayon ang suporta sa mga bata kay maayo man sab na nga buhat. Separate na sa imong pagbati sa ilang inahan.

NOY KULAS

