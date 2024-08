Tambagi ko Noy Kulas: Ipasagop

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw. Itago lang ko sa ngan nga Rhea. Kining akong problema parte ni sa akong duha ka mga pag-umangkon. Single pa ko bisan 42-years old na ko. Ang akong manghod naminyo 12 years ago while ako nga eldest single pa until now kay nitagam na ko sa akong past relationships. But di na maoy akong problema.

Ang akong suliran, Noy Kulas, mao ang akong manghod ug ang iyang pamilya. Ang iyang bana drug addict kay natakdan sa mga barkada sa trabahoan nila. Mga seven years na nga way tarong nga work ang iyang bana kay drug addict lagi. Pirme mataktak sa work o di man gani, di madawat kay mahagbong sa drug test.

Last year, ang akong manghod nikuyog sa lain nga lalaki ug wa na ko makahibalo asa na siya karon. Ang iyang bana nibiya na sab sa ilang balay, so forced ko ug ang akong parents sa pag-atiman sa mga bata. Mao ni ang among gikalibgan karon sa akong parents kay naglisod mi sa pag-support sa mga bata kay pila ra man ang akong sweldo while ang among parents gamay kaayo og pension.

Amo na lang kaha i-give up ning mga bata for adoption? Kay bisan ang usa namo ka igsuon nibalibad kay utro pud siya, naay gigastohan nga mga anak.

Maayo kaha ni ang among plano? Di ba kaha mosamot og kaguba ang kinabuhi sa akong mga pag-umangkon? Asa sab mi dangop kon pananglitan amoang ipabilin ang mga bata?

Lisod bitaw nang inyong sitwasyon kay angay unta nga ang parents ang mogasto financially nila apan sila gi-abandon. Ang labing maayo nga inyong dangpan mao ang Dept. of Social Welfare and Development (DSWD) aron matambagan mo sa angay buhaton ug magiyahan mo sa sunod nga mga lakang.

Karon, wa kinahanglana nga inyong i-surrender ang inyong legal authority ug itugyan ninyo og agency ang imong mga pag-umangkon kay duna may mga institusyon nga makapagaan og gamay sa kabug-aton sa inyong suporta.

Buhata ang tanan sa pagpangayo og tabang sa pag-amuma sa mga bata tungod kay di maayo nga mahilayo sila sa usa’g usa. Nawad-an pa sila og mga ginikanan tungod sa ka iresponsable, ipanghatag pa gyud sila. Maayo lang ni nga last resort. Hutda ang tanang mga pamaagi nga magpabilin ang mga bata sa inyong mga kamot. Kon magpabaga og nawong sa pagpangayo og tabang, do it for the sake sa mga bata.

