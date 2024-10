Tambagi ko Noy Kulas: Ipasagop

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw nimo. Ako si Melody, minyo na ug dunay mga anak. Sa early part sa amoang marriage sa akong bana okay pa kay usa pa man ang amoang anak. But karon nga upat na, di lalim ang kinabuhi namo kay mahal na kaayo ang tanan.

Galisod mi sa mga gastuhan. So, nakahuna-huna mi og ask og tabang sa iyang sister nga single nga toa sa abroad. Ni-okay ang iyang sister so siya ang sponsor sa pag-eskwela sa bata.

Last month nitawag siya namo, ni-propose nga iyang sagupon ang among anak aron kuno naay mabinlan sa iyang properties kon mamatay siya kay wa na siyay plano sa pagminyo.

Ni-suggest siya nga ipa-process namo ang papers for legal adoption kay nagplano siya nga kuhaon ang among anak nga 8 years old pa.

Okay ra unta namo but ang among anak nihilak gyud kay di siya gusto nga mobiya namo bisan kon para ni sa iyang future. Wa pa namo pahibaw-a ang akong sister-in-law parte aning development. Maayo kaha nga among balibaran una ang iyang proposal? Sayon ra ba ang pagpa-adopt karon? Unsay imong ikatambag namo, Noy Kulas?

MELODY

Melds,

Wa man nay dautan kon inyong ipa-adopt ang inyong anak kay very close blood related or maisip gyud nga family member ang mosagup. Mas makaayo pa gani sa inyong anak.

But wa ni magpasabot nga maayo ni sa inyong anak psychologically karon nga bata pa siya, linghod og salabutan, kay iyang ma feel nga inyo lang siyang ihatag bisan kon inyo nang sakop sa pamilya ang mosagup. Bisan unsaon, ang imong sister-in-law is still a stranger para sa bata. Unsa may inyong buhaton? Wait for the right time kay makasabot ra na if naa na sa hustong kabuot. Magpanikad na nga moadto sa abroad mopuyo just like sa ubang mga tawo nga nangandoy sa kinabuhi sa gawas sa nasod.

Kay di sab dautan ang nahuna-hunaan sa imong sister-in-law. Sakto baya siya kay mas easier ang paghatag sa iyang properties kon dunay legal nga basehanan ang tanan.

Lig-on jud kay adopted gud. Ayaw mo pagdali and pasabta lang ninyo ang imong sister-in-law. Makasabot ra na siya. Ayaw lang gyud ninyo pugsa ang bata kay posibleng mahiubos ug masuko na hinuon ninyo.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com