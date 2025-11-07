Tambagi ko Noy Kulas: Ipasagop

Dear Noy Kulas,
Maayong adlaw nimo. Ako si Dina, minyo.
Kaniadto okay pa mi kay usa pa ang amoang anak. But karon unom na.
Naglisod mi sa among pagpuyo.So, nakahuna-huna mi og ask og tabang sa iyang sister pamilya. Ni okay ang iyang usa ka sister so siya ang sponsor sa pag eskwela sa bata.
Last month nitawag siya namo, ni propose nga iyang sagupon ang among duha ka anak aron kuno naay heirs sa iyang properties kay wa na siyay plano sa pagminyo.
Ni suggest siya nga ipa process namo ang papers for legal adoption kay nagplano siya nga kuhaon ang mga bata.
Okay ra unta namo but ang among mga anak di siya gusto nga mobiya namo bisan kon para ni sa ilang future.
Wa pa namo pahibaw-a ang akong sister-in-law. Unsay among buhaton?
DINA
Din,
Ayaw lang gyud ninyo pugsa ang mga bata if di sila gusto. Duna kini lasting nga epekto nila kon naa pa sila sa linghod kaayo nga edad.
Basin magdumot na hinuon sila ninyo kay mag create kini og impression nga di ninyo sila love.
Magdako silang magdumot o kaha mag doubt kon love ba ninyo sila o di.Huwata lang ang hustong panahon nga makasabot sila nga alang kini sa ilang kaayuhan.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com