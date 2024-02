Tambagi ko Noy Kulas: Iring ug iro

Dear Noy Kulas,

Good day! Please i-hide lang ko sa name nga Nymph, 32 years old na ko.

Hilig kaayo ko og iring since child pa ko. Karon naa koy duha ka pet cats nga purebred. Pinangga kaayo nako ning duha as in nga family member ang akong treatment sa ilaha.

Ang ako sab nga boyfriend lain ang hilig kay dogs.Daghan siya og pet dogs. Ug mao ni ang among problema kay di siya ganahan og cats while ako di ganahan og dogs kay langas kaayo.

Nagplano mi magminyo mi next year but on the condition nga usa namo mo give up sa pets kay di man magkasagol ang cats and dogs. Mao ni karon ang among conflict kay way mo giveway namong duha. Ikaw, Noy Kulas, unsa ang imong ika advice namong duha? Daghang salamat.

NYMPH

Nymph,

Ang di pet lover di maka relate aning inyong problema. Magkatawa ug mahimuot nga mao nay nakababag sa inyong giplano nga kasal. Apan kitang pet lovers big deal kaayo na nato kay alang nato family member gyud na sila. Bitaw, taas pa man ang panahon kay February pa man ta karon, naa pay options. Sa akong nakita, dunay tulo nga inyong mahimo.

Una, magsabot mo nga way pets sa balay. Inyong ipa adopt ang inyong pets sa laing mga tawo aron patas mo. Maka concentrate mo sa plans to raise a family.

Ikaduha, usa ninyo mohatag og dalan, modawat sa pets as a sign of love and commitment. Dunay mosakripisyo kay ingon niana man ang gugma gud. Naay sakripisyo, a part of us nga atoang kuhaon aron paggakos ug pagdawat sa atoang gimahal nga kapikas.

Ikatulo, magpraktis mong duha sa pagdawat sa inyong tagsa-tagsa ka pet. Sa una bitaw, di ko ganahan og iring but pagkaatiman namo sa among first cat nga puspin kun pusang Pinoy, didto ko nakaingon nga cute diay sila. Kanang paraygon and kay pinangga sa amoang anak nga namatay, pinangga sab kaayo namo. Mao ra toy sugod nganong duna na mi mga iring sa balay. Naa sab mi tulo ka mga iro.

Nag-co-existence sab ni sila but mangigi jud ning mga iro. Usahay amoang masakpan nga gi-harass amoang mga iring. Makalingaw sab.

Kana maoy inyong options. Hinaot pa nga ang inyong gugma magpadayon ug andam kamo mogakos sa unsay kausaban sa inyong umaabot nga mga kinabuhi.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com