Tambagi ko Noy Kulas: Iro o siya?

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Diday, 35 years old. Usa ka dog lover.
Duna koy boyfriend nga same nako og edad. Four months na mi sa among relationship ug nag-expect ko nga kami na gyud kay ikaunom na gud ni siya nako. Naa niya ang tanan nga akong gi-expect sa usa ka lalaki. He has a stable job ug side hustle nga more than enough income.
He is very responsible and showered me with respect and love. Gahisgot na gani siya og wedding. Apan duna lang siyay usa ka aspect sa iyang batasan nga di ko ganahan- kanang di siya ganahan og dog. Sa balay naa mi tulo ka dogs and close kaayo nako.
He admitted nga wa lang una siya nisulti nako ini kay basin di nako siya sugton. Duna siyay phobia sa mga iro kay during his childhood hapit siya namatay kay nakadasmag siya og iro while nag-bike and nalabay siya from his bike. Naoperahan siya and he even showed to me sa uwat. For him, kon magminyo mi, no dog sa balay. Mao ni ang akong naproblemahan kay lisod kaayo to have a life nga way dog around. Ako na siyang giingnan nga having a dog part na sa akong life. Pagkakaron while gasuwat ko ini, two weeks na ming way communication tungod sa dog issue. Unsa kahay akong pilion, siya o ang iro? What do you think, Noy Kulas?
DIDAY
Diday,
Lainlain mo og experience sa iro. Ang imong experience maanindot kaayo mao nga naa moy iro kanunay sa balay. Siya traumatic kay nadisgrasya siya tungod sa iro. Mao diay nga di siya ganahan og iro.
Apan kon tan-awon niya og maayo ang sitwasyon, wa siya unsaa sa iro. Nagkaabot lang sila sa usa ka lugar diin silang duha nadisgrasya. Nadisgrasya baya sab ang iro kay iyang nadasmagan. Hayan nasamdan sab gani to tungod sa impact. Wa to tuyoa sa iro. Wa siya gukda ug paaka nga nakaingon unta nga siya nadisgrasya. Iyang nadasmagan ang iro. So di siya angay masuko sa iro. Ang angay nga kasuk-an mao ang tag-iya nga wa nakahipos sa iyang binuhi. Or wa nahipos sa dog pound kon libudsuroy to nga hayop.
Sultihi siya niana aron makakita siya sa lahi nga perspective sa insidente. Di to sayop sa iro, ug di sab iyaha. Aksidente gyud to. But to be afraid or hate dogs tungod ato, di sab mao. Kon di gihapon mausab ang iyang pagtan-aw sa iro, timbanga og maayo kon worth ba siyang pilion kay sa pet dog. Or you agree on something in between. Kanang win-win solution. Anugon baya sab nga nakakita ka na og tawo nga naa ang tanan unya imong buhian.
NOY KULAS
