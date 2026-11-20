Dear Noy Kulas,
Ako si Rudy, 32 years old. Usa ko ka utility worker. Ang akong uyab utility worker sab. Pareho ming duha nakatungtong og college pero wa nakahuman kay galisod.
Ang akong problema parte ni sa akong uyab nga kaingon nako og loyal nako apan di diay. Duha na man unta mi ka tuig sa among relasyon ug sa iyang kabuotan wa ko nag-expect nga naa siyay tinaguan nga batasan nga di maayo. Wa unta ko gakuwang niya ug wa nako pasagdi sa iyang mga problema.
Ingon ani ang nahitabo. Nibakasyon unta ko og four days sa amoa. But third day pa lang nibalik ko dinhi sa Cebu City kay gimingaw na ko niya. Wa ko nipahibawo niya nga mouli ko dinhi sa city. Apan ako man hinuon ang na-surprise kay ako siyang nasakpan nga duna siyay kadulog nga lalaki sa iyang kuwarto. Naked silang duha nga akong naabtan.
Mag-wild unta ko pero naglikay ko nga maeskandalo. Nilakaw ko ug wa na gyud nikontak niya. Karon nagpatugon siya sa akong kauban nga makig-meet siya nako kay mabdos siya. Boang ba ko nga makig-meet niya human nako siya nasakpan nga duna siyay laing lalaki? Ako kaha ang amahan anang iyang gibuntis karon? Makareklamo ba siya against nako?
RUDY
Rud,
Atubanga siya, ayaw likayi kay basin sab ikaw ang amahan sa iyang gisabak, di ang lalaki nga imong nasakpan nga iyang kadulog. Maayo sab nang imong mapaminaw ang iyang pagpasabot kon nganong iya tong nabuhat; kanus-a sila nagkarelasyon ug kinsa ang mao nga lalaki.
Human niana, estoryahan ninyo ang kabahin sa iyang gisabak. Kon pananglitan tulo na ka buwan ang gisabak, unya wa pa sa iyang kinabuhi ang mao nga lalaki, posible kaayo nga ikaw ang amahan sa iyang gisabak. Kon way klaro, gikinahanglan ang DNA test apan mahal man kaayo ni. Tan-awa lang kon asa naliwat ang bata, nimo ba o sa pikas.
Mahimo man nga di nimo siya pakaslan o balikan human sa iyang gibuhat diha nimo. Apan kon ikaw ang amahan sa bata, gikinahanglan o obligado kang mosuporta sa bata kay ikaw ang amahan. Mao na ang sentro sa inyong panag-estorya gawas sa posibleng closure sa inyong relasyon. Kon nahimo niya nimo ni karon nga uyab pa mo, duna bay garantiya nga di niya ni buhaton kon kasado na mo? Di siya makareklamo batok nimo, gawas sa support sa bata kon ikaw ang amahan.
NOY KULAS