Tambagi ko Noy Kulas: Kabit si Bayaw

Dear Noy Kulas,

Kada usa nato nagpas-an og problema nga gikinahanglan nga isekreto kay mas makadaut kay sa makaayo. Mao ni ang akong sitwasyon karon. Itago lang ko sa alyas nga Lyka, minyo ug dunay mga anak. Taga Cebu ra ko.

Ang akong bana usahay mawala sa amoa og few weeks tungod sa iyang nature of work. Unya naa mi nagpuyo sulod ra sa ilang family compound. Naa siyay igsuon nga lalaki nga nahimo na nako nga close as brother-in-law nga single but dunay girlfriend nga ako ra sab nga naamiga. Sa among ka close ari siya nako moestorya kon mag-away sila sa iyang GF ug ako sab kon mag-away mi sa iyang bro­ther ug kanang mahiubos ko.

Until nga nagka-develop ang among feeling, nagkarelasyon ming duha nga naglibog gani mi kon unsa ang sinugdanan. Hangtod dunay nahitabo namong duha ug di lang ka usa, kon di kadaghan na. Ang akong nabantayan siya ang amahan sa akong youngest nga anak. Tanang tawo nag comment nga liwat sa akong brother-in-law ang bata. Sa akong kahadlok, ako siyang gibuwagan but di siya mosu­got. Bahala na kuno og mawala ang iyang GF, di lang ako. Gihagad na gani ko niya og elope but wa ka nisugot. Ni-threaten siya nga maghikog na lang kay sa mawala ko niya. Unsa man ang akong buhaton, Noy Kulas? I love him, too, but naa koy fami­ly nga for sure maapektuhan. Please tambagi ko.

LYKA

Lyka,

Grabe ni ang krisis nga imong giatubang karon. Di ni ordinaryo and ang tanan nagsugod ra sa giingon nga close friendship. Sagad sa illicit o tinago-tago nga mga relasyon mao ni ang common kaayo nga sinugdanan. Mao unta ni ang angay nga likayan sa mga minyo nga sama nimo.

Pakigbuwag niya bisan unsa man ang mahitabo, tinud-on ba niya o di ang iyang bahad. Mas makaayo ninyo sa imong bana nga maglain mo og puyo layo sa compound nga inyong nahimutangan karon. Mao ni ang first step nga angay ninyong buhaton aron makasugod ka og bag-ong kinabuhi. Ug kon moabot ang higayon nga di malikayan nga mahibaw-an ang inyong relasyon, angkuna ang tanan ug pagpakalig-on. Seguradong di mo duyanon sa imong bayaw sa inyong gihuhat, apan ang tanan molabay lang, pasayluon ka man sa imong bana o di. Lima, napulo ka tuig gikan karon, unya og lingi nimo, makita nimo nga imo ra diay nga makaya ang tanan. Ang labing maayo mong buhaton mao ang pagpangayo og pasaylo sa Ginoo ug hugti ang pag-ampo alang sa kaayuhan sa tanan. Undangi na ang pagpakasala.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com