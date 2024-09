Tambagi ko Noy Kulas: Kaduha nakapaanak

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw. Itago lang ko sa alyas nga Fleur, 32 years old na ug single.

Atoa lang taguon ang ngan sa akong BF nga si Ram, 34 years old. Pulos mi taga Cebu.

Ang akong problema mao ang iyang status nga iyang gi-secret nako.

Three years na mi nga uyab and going four. Before mi nagka-relationship, naa na diay siyay usa ka anak sa laing babaye. Wa siya nisulti nako ani ug iyang gisuportahan ang bata.

During sa among relationship, nakasala na pud siya, nakabuntis siya og laing babaye. Two years old na ang bata.

Wa nako na-discover ning butanga kay siya mismo ang nisulti nako human nako siya gi-ask kon when mi magpakasal.

Ni-explain siya why wa siya nanghagad nako og kasal. Madawat niya kon ako siyang buwagan kay dako siya og sala nako.

Noy, love kaayo nako akong BF ug ready nako dawaton ang iyang sitwasyon.

Na worry ko sa akong pamilya. Unsay ako kaha nga maayong buhaton?

FLEUR

Fleur,

Buhii o buwagi ang imong boyfriend kon gusto ka nga magmalinawon ang imong hunahuna. Pasayloa siya, yes.

But ang nahitabo niya in the past is a red flag sa usa ka lalaki nga mahuyang, dali matintal kay nagpatigbabaw pa man ang imong pagbati, nakaingon ka nga imong madawat ra na.

Apan moabot ang time nga mao nay source sa inyo unyang panag-away.

Start a new life ug ayaw kahinugon niya tungod kay di siya angay niini.

Sa kadaku gud nga kasayon, okay ra niyang magbuwag mo.

Ang nahigugma mangayo og pasaylo ug moluhod sa atubangan aron di mabuwagan.

NOY KULAS

