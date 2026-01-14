Tambagi ko Noy Kulas: Kalit nga milayas

Dear Noy Kulas,
Daghan ang mga hitabo nga di lang nimo paabuton, makugang ka na lang. Tawga lang ko og Rex, minyo, apan wa mi anak sa akong asawa. Sukad pa sa uyab pa mi, ang akong asawa nangandoy nga maka abroad aron adto na mopuyo. Ako siyang giingnan nga makigminyo na lang og foreigner kay total wa pa mi nakasal. Apan ingon pa niya ako ang iyang gihigugma. That was 20 years ago.
Nagtuo ko nga wa na siya maghuna-huna parte sa pag abroad. Kay wa mi anak, magsuroy-suroy mi panagsa dinhi sa Pilipinas ug abroad kay naa mi natigom sa among kita kay wa mi laing mga gastuhan. Luyo aning tanan, duna diay sekreto ang akong asawa. Sa kalit lang, nilayas siya ug toa na sa gawas sa nasod. Nagbilin ra siya og suwat nako nga mabdos siya og two months ug ang iyang uyab nga foreigner ang amahan.
Nianhi diay ang foreigner aron tabangan siya og process sa iyang papers aron maka abroad. Mao diay nga niadto siya og Manila nga ang pananghid moadto sa iyang igsuon nga iyang kunsabo. Sakit kaayo kay wa ko mag-expect nga iya ning buhaton nako kay happy kaayo mi sa among life. Ang kuwang namo mao ang anak. Di ba kaha mao ni ang rason niya sa pagpangita og lain kay gusto siyang makaanak? Hangtod karon di pa ko makatuo nga iya tong mabuhat. Sakit kaayo. Unsay akong buhaton?
REX
Rex,
Lisod kon imong gukdon ang imong asawa nga toa na sa abroad. Maayo unta og naa pa diri kay duna may jurisdiction ang atong balaod kay niangkon man siya nga duna siyay karelasyon ug mabdos. Iya mang giangkon nga ang amahan sa bata di ikaw, kondi ang foreigner. Apan tingali mao nang nagdali siya og abroad kay nahadlok nga masakpan.
Focus una sa imong healing kay di tuod lalim ang imong nasinati karon. Di lalim ang traydoran ka sa tawo nga imong gisaligan, gitahod ug gihigugma. Nagmata ka lang diay og buntag, naa na diay siyay dautang gibuhat ug plano sa pagbiya nimo. Ayaw lang sa paghuna-huna unsaon nimo siya paggukod.
Later, mahimo na nimo siyang pasakaan og kasong adultery bisan wa siya diri. Ang iyang suwat imong magamit nga ebidensya batok niya kay niangkon man siya nga mabdos siya sa laing lalaki. At least kon mouli siya diri, mahimo siyang ipadakop nimo kay naa man siyay kasong kriminal nga giatubang. Kana kon di nimo siya mapasaylo sa iyang gibuhat.
Sa pagkakaron, again, focus una sa imong healing kay importante ang mental health.
NOY KULAS