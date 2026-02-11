Tambagi ko Noy Kulas: Kalit nga nausab

Dear Noy Kulas,
Tagoa lang ko sa ngalan nga Guada, 32 years old, single. Kining akong problema parte ni sa religion ug lovelife. Ang akong boyfriend nga ato lang itago sa ngalan nga Don, buotan and respectful kaayo nako. Dayeg kaayo ang akong family niya. But kalit ra siyang na-change human siya na-convert og born again Christian.
Two years na mi kapin so kaila na kaayo mi sa among tagsa ka pamilya. Nagtuo ko nga smooth na ang among relationship kay sukad wa mi dakong away ug problema.
Apan na-change ang tanan tungod lang sa religion.Kon magkita mi lately, iya kong pugson sa pag-attend sa ilang church activities. Maglalis na hinuon mi kay devout Catholic baya ko unya iya kong pugson pagpa-apil sa grupong di ko ganahan. Last week nag-ultimatum na siya nga magbuwag na lang mi if di ko mobalhin sa iyang church.
Nakalitan ko but ako sab nga na-realize nga di maayo ang iyang gibuhat diri nako. Wa siyay respect. Nakahunahuna kong akong dawaton ang iyang challenge, akoy mobuwag niya. Sakto ba ning akong desisyon? Please tambagi ko.
GUADA
Guada,
Di na ko makurat kon ingon niana ka passionate ang imong boyfriend sa iyang new found faith. Ingon niana sila ka madasigon ug kaisog sa pagduso sa ilang pagtuo nga sagad kuwang, o wa gyud sagad sa mga Katoliko.
Labina gyud niadtong bag-o pang na-convert ngadto sa pagka-born again Christian. College pa lang ko when I met some of them. Hinaot pang ang mayoriya sa mga Katoliko sama nila kamadasigon.
Bitaw, kon way peace ang relasyon, unsa may kapuslanan sa pagpadayon niini? Kon magsige na lang mo og lalis kay di ka magpadala niya, unsa may dugayan pa? If you can’t accept sa iyang gusto, biya sa relasyon. Di pa man uwahi ang pagkaplag og laing lalaki.
Okay ra unta kon nagrespeto siya sa imong pagtuo. Kay mao gyud unta na ang angay sulod sa relasyon. Apan iya na man hinuong gipamugos ug gihulga ka pa og buwag.
Di na sab na maayo. Wa nay respeto sa imong pagtuo. Wa na tingali gani siyay gugma kanimo kay sayon ra man alang niya paghulga og buwag. Aron duna kay peace of mind, putla ang relasyon. Ayaw na padugaya pa kay basin modako pa hinuon ang inyong away.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com