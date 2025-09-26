Tambagi ko Noy Kulas: Kaliwat

Dear Noy Kulas,
Call me Naomi, 28 years old, single and working.
Naa ko ga work sa usa ka BPO company outside sa Cebu. I met my boyfriend sa workplace kay the same mi og work.
One year na mi since we started aning among relationship. I introduced him sa akong family.
To my surprise, ang akong auntie classmate sa mommy sa akong boyfriend. Ug dinhi nagsugod ang akong problema.
Ang akong auntie nisulti nga ang akong boyfriend kaliwat og dunay deperensya sa utok.
Kana bang dunay mental disorder kuno. Natural ang akong parents naalarma, ilang pabuwagan ang akong BF.
Tinuod ba gud nga kon dunay mental disorder sa family, naa gyud na sa mga anak o kaliwat? Please tambagi ko.
NAOMI
Naomi,
Posible nga naa sa genes nila. But posible sab nga istorya lang.
Kon dunay mental problem sa usa o duha ka mga sakop sa pamilya, wa nagpasabot nga naa na sa genes gikan.
Kay posible nga tungod na sa environmental factor maoy naka trigger. Daghan pa ang factors nga i-consider niana.
Kay kanang abuse sulod sa pamilya ug uban pang mga problema nga maglisod ang individual sa pag cope, posible sab nang maka trigger og mental disorder.
Nag edad na man ka og 28 years old, wa na may makabuot nimo sa imong desisyon kon imong gustuhon gyud nga ipadayon ang inyong relasyon.
Apan mas maayo sab nga manguykoy ka og mga impormasyon kabahin sa background sa kaliwat sa imong BF kay basin tinuod sab nang naa sa kaliwat nila nga dunay mental disorder. From there, ikaw nay mohukom kon buwagan ba nimo o di siya.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com