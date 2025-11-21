Tambagi ko Noy Kulas: Kanhi estudyante

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Emoy, 38 years old. Single pa ko kay busy sa life and work but basin mausab na ni.
Duna koy estudyante kaniadto sa college nga itago lang nato sa ngan nga Janice, 30 years old na, single mother, usa ang anak.
Ang amahan sa bata minyo, usa ka OFW. Taga Luzon ang lalaki ug lately lang niya nahibaw-an nga minyo kay gi-contact siya sa asawa nga nihulga nga ikiha silang duha.
Naluoy ko ni Janice kay kabalo ko nga nailad lang siya sa lalaki. Ako siyang gisultihan nga sa estudyante pa lang siya nako, attracted na ko niya and it’s not difficult to love her.
Sa sugod na shocked siya but lately okay na man siya. Iya kong giingnan nga open siya sa relationship but di dali-dali kay worried siya sa lalaki nga nibahad nga dunay dautang mahitabo niya if mogawas siya sa relationship.
Okay ko nga if magka-relasyon mi ako siyang pakaslan. What do you think, Noy Kulas? Tinud-on kaha sa lalaki ang iyang threat? Unsay among buhaton?
EMOY
Emoy,
Ipa keep na ang message sa lalaki if gipaagi na og chat. If voice, ipa record and ipa blotter. Then pakuhaa siya og kopya sa blotter unya i-send ngadto sa lalaki aron makahibawo nga duna nay police record if tinud-on ang threat.
Mao na ang mahimo ninyong panagang aron di siya mobuhat og dautan. If dawat nimo ang iyang anak sa laing lalaki, why not?
Seguradoha lang nga ang babaye dunay gugma nimo, wa nisakay sa sitwasyon kay nangita siya og kasandigan karong panahona.
Build your relationship tali niya sa hinayhinay. Ayaw pagdali.
NOY KULAS