Tambagi ko Noy Kulas: Karma kaha?

Dear Noy Kulas,

Tagua lang ko sa ngalang Brok, 28 years old ug working but single, taga Cebu.

For two years naay koy girlfriend nga single mom. Maguwang siya nako og 10 years. Bisan pa sa iyang situation siya ang akong gipili bisan naa koy GF nga three years na mi nga kaedad lang nako. Siya ang akong gipili bisan ang tanan against sa iyaha kay lagi naa nay anak while ang akong unang GF single kaayo ug maayo og work and family background.

But sakit kaayo ang nahitabo kay kalit ko niyang gibuwagan last year kay naa diay siyay nauyab nga foreigner ug toa na siya sa gawas karon. Wa ko mag expect nga ing ato ang iyang buhaton kay wa siya maghatag og clue. Diha ra siya ni inform nako the day nga nilarga siya.

Gisakitan pa ko until now ug lisod sa pag move on. Ang akong ex nga nakahibawo nisulti nga naluoy siya nako but kutob ra diha kay minyo na sab siya.

Di ba kaha ni karma ang akong na-experience tungod sa akong gibuhat? Until now naglisod pa ko og accept, Noy Kulas. How to forget her kaha?

BROK

Brok,

Sakit tuod na kay di baya lalim ang kalitan og biya sa tawo nga imong love. Makaingon tang love kay bisan sa iyang situation and the odds are against, imo gihapon siyang gipili. Imong giilisan ang imong unang GF niya bisan di unta siya angay nga ipuli kay ang tanan wa nakauyon niya.

Karon proven na nga sakto sila sa ilang nakita human ka biyai.

But imo sab nga makita nga di sila para nimo. Naay gitagana ang Ginoo para nimo. So you have to accept that. As to moving on, moabot ra na nga di nimo mahibaw-an.

First step is to get close thru friendship sa lain nga babaye. Kon unsa man nga connection ninyong duha, putla, wagtanga like sa Facebook, Messenger ug uban pa.

Even friends niya angay mo nang hinayhinayan og likay. Sooner or later ma-realize nimo nga okay ra diay wa siya sa imong kinabuhi. Basta huna-hunaa lang nga ang sakit di diha-diha mawagtang. Makat-on ka sa pagpuyo uban niini ug maalim ra ang samad nimo karon.

NOY KULAS

