Tambagi ko Noy Kulas: Katigayunan

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngalan nga Elaine, 45 years old. Minyo ko but buwag na mi sa akong bana for 10 years.
Naa nako ang among duha ka mga anak. Naa na siyay laing pamilya, but bisan 10 years na ming buwag, wala ko nisugot nga ma-annuled ang among marriage.
Usa sa amo gud nga problema kay in short time lang sa among marriage, naka-accumulate mi og enough wealth. Kini ang amo rong awayan. Mao gani nga wala ko nangayo og support kay we have more than enough kami sa akong mga anak.
Mo-admit ko nga in that span of years, naa koy mga fling but kutob ra diha. Pang ego trip lang gud. Karon ang akong bana gusto na nga ma-annuled mi o kon dili man gani, separation lang nga formal.
Naglibog ko unsa akong buhaton kay niingon man siya nga mag-split mi 60-40. Ako ang 60 percent sa among properties ug bank savings. Noy, unsa ang imong ikatambag?
ELAINE
Elaine,
Ang una ug importante mao ang pag-consult og abogado kay mosugot ka o dili, legal problem man gyud ni. Kon ang imong bana modangop sab og abogado, dili ka makalikay, mogamit sab ka og abogado. Busa samtang sayo pa, pangandam daan.
Bisan tuod kon ang imong bana dugay nang nibiya and I assume wa siya nikuha sa iyang share, wa nawala ang iyang right to claim kay wa man sab kay gi-file nga complaint against him.
Sama nga imo nang gi-waive ang imong rights sa pagreklamo against niya sa korte nga duna untay possible bearing sa iyang claim. Anyway, dangop og abogado aron magiyahan ka sa posibleng mga hitabo ug mga lakang nga imong andamon.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com