Tambagi ko Noy Kulas: Kay bayot

Dear Noy Kulas,

Ngano kaha nanaghan ang mga bayot rong panahuna kon itandi kaniadto? Mao ni ang akong pangutana kay usa ko sa naapektuhan ani.

Kaniadto maihap lang ang mga bayot sa community. Upat ang among mga anak sa akong asawa. Tulo ang mga lalaki ug usa ra ang babaye.

But maingon ta nga usa ray lalaki kay ang duha ka lalaki pulos bayot. Ang nakapait kay bugalbugalan ko sa akoang mga amigo ug paryente tu­ngod sa akoang duha ka mga anak nga bayot. Di na sila mapugngan kay supportive kaayo ang akong asawa.

Ang akong usa ka anak nga lalaki di pud ganahan kay kataw-an siya sa iyang mga barkada kay iyang duha ka mga kuya mga ate kuno. Ako na giingnan ang akong duha ka mga anak nga bayot sa akoang mga kondisyon. Una, kinahanglan di sila magsenina og binabaye.

Ikaduha, di sila moapil og mga pageant sa mga bayot. Ikatulo if makigrelasyon sila og lalaki, kana sang discreet, di kanang public kaayo. Noy, sakto ba ko sa akoang gibuhat?

Isip amahan masakitan baya sab ko if bugalbugalan sila mao nga di ko gusto nga kataw-an sila. Mangayo ko sa imong opinyon ug tambag.

DADS

Dads,

Dawata ug hangpa ang ilang nature. Tahura kon mao man na ang ilang pagkatawo kay kana sila mismo di nila tuyo nga mamahimo nga bayot. Naay uban nila nga nagtago sab intawon sa ilang tinuod nga nature kay maulaw nga sila bayot. Aron sila tahuron ug respetuhan, barugan mo ang imong pagka amahan. Imo silang labanan sa bisan unsa man nga pagbiaybiay nila kay imo silang mga anak.

Mao sab na ang imong isulti sa imong anak nga lalaki. Madawat ra na sa iyang mga barkada madugayan. Okay ra man sab nang imong mga restriction nila isip amahan kay di ka ganahan. But if ang imong asawa ug anak moinsister sa pag-apil, ayaw na lang sab sila supaka. Apan mas maayo kon sila maminaw nimo. But ang kanang relasyon nga tago, mas kuyaw na hinuon na. Again, let it be. Mas open, mas maprotektahan mo sila pinaagi sa imong emotional support.

Naa silay maestoryahan if magkinaunsa. Sa imong pangutana nganong nanaghan ang mga bayot karon, lisod na tubagon. Basin lang, open na kaayo sila sa ilang nature karon itandi sa kaniadto nga conservative.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com