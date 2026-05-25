Tambagi ko, Noy Kulas: Kay nagbuwag

Dear Noy Kulas,
Just call me Mirasol, 30 years old, single pa. Kining akong problema parte ni sa forbidden love.
Dunay koy boyfriend nga ato lang taguon sa ngalan nga Joel, 31 years old, single. Nag-work siya kaniadto sa call center apan nataktak kay nag-positive siya sa illegal drugs. Sa first namong panagkaila six years ago, di pa man siya adik. Maayo pa man siya niadto. Diha na nagsugod ang problema sa pagbuwag sa iyang parents. Pirmi na siyang hubog ug kadugayan ako na lang nahibaw-an nga naggamit na siya og illegal drugs. Wa man siya namakakak nako nga tiggamit siya sa illegal substance kay matod niya mao ra na ang iyang way of coping sa break up sa iyang parents.
Karon ako na siyang gimaymayan sa hinayhinay nga mobiya sa illegal drugs kay di maayo nga paagi sa coping.
Apan ingon niya temporaryo ra ni kay kabalo siya nga di maayo ang illegal drugs. Apan last January 2025 pa man to ang iyang sulti. Karon mao ra man gihapon ang iyang bisyo. Moinom man siya ug mag-drugs. Unsa kahay akong buhaton aron moundang na siya aning drugs? Gusto sa akong parents nga ako siyang buwagan samtang sayo pa. Sakto ba ang akong parents? Please tambagi ko, Noy Kulas.
MIRASOL
Mirasol,
Ayaw sab deretso og buwag niya kay mosamot ang kaubos sa iyang feeling sa kaugalingon. Instead, dasiga siya sa pagsulod og rehab center diin naay counseling sessions nga pagahimuon sa sama niya og kahimtang. Iyang gikinahanglan ang extra nga pasensya ug pagsabot nimo. Ayaw pag-undang sa pagmaymay ug pagpahinumdom niya kabahin sa kinabuhi. Pakat-una siya sa pagdawat sa hitabo nga beyond his control kay bisan sa kadugay na sa panag-uban sa magtiayon, di kini garantiya nga magkauban hangtod sa hangtod.
Instead nga iyang gub-on ang iyang kinabuhi, iya kining tarungon ug mobarog sa iyang kaugalingon. Di niya usikan ang iyang kinabuhi pinaagi sa pagsige og hunahuna sa kaminyuon sa iyang mga ginikanan. Kon unsa man ang nahitabo sa ilang kaminyuon, di kini maoy magbitad kaniya paubos. If pagpakonsensya kini niya sa iyang mga ginikanan, sayop kini. Di na baya siya bata nga magbinata sa iyang reaksyon.
NOY KULAS