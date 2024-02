Tambagi ko Noy Kulas: Kay way klaro

Dear Noy Kulas,

I-hide lang ko sa name nga Heide. Single pa ko ug 35 years old na. Ang akong problema ang akong boyfriends kay duha sila ka buok. Ang usa Pinoy, taga diri ra sa Cebu while ang usa foreigner. Ang duha 36 years old ra.

Mag two years na mi aning akong boyfriend nga Pinoy while kining afam kay almost one year na.

Kaduha pa lang ni nakaanhi ang foreigner nako but naghisgot na siya og minyo. Kining Pinoy buotan unta ug maayo og trabaho pero mas malingaw man siya sa mga barkada.

Magduwa ni siya og basketball, mag ride ride ug lingaw pa siya sa ML kay sa ikauban ko. Ako ni siyang gipangutana kon unsay iyang plano. Niingon ra siya nga magtigum una siya. Pero sa akong tan-aw, wa pa ni siyay plano nga mo settle down.

Unsa kaha, Noy, okay ra ni kon akong buwagan ning akong BF nga Pinoy? Ganahan na ko magminyo tungod sa akong edad.

HEIDE

Heide,

At the end of the day, ikaw man ang mohukom kon buwagan ba nimo o di. Naa man sab kay katarungan nga ma worry kay nagkaguwang ka na baya.

You are not getting younger so maayo na nga magminyo ka labina kon gusto ka og anak. Magkadaku ang edad sa babaye, mas lisod ang pagpanganak ug magkakuyaw sab sa pagmabdos.

Ayaw kaikog sa pagpakigbuwag kon mao man ang imong makab-ot nga hukom. In the first place, basta relasyon na gani, ang atoang kaugalingon mao say atoang huna-hunaon.

Higugmaon nato ang atoang kaugalingon una nato ihatag ang gugma nato. Wa kay mahatag kon wa ka niini.

Ilha usab og maayo ang foreigner ug tan-awa kon wa ba lang sab ni mangatik nimo. Naa ra bay foreigners nga moari diri aron manuaw sa mga babaye nga ilang naatik. Hinuon sa older ni nga generation.

Basin sa inyohang henerasyon nausab na ni. Makita sab nimo kon sincere siya kon mogahin siya og igong panahon sa pagpakig communicate nimo.

Kon naa siya ani, sign ni nga serious siya. Tan-awa ug huna-hunaa lang og maayo ang tanan.

NOY KULAS

