Tambagi ko Noy Kulas: Kinsa nila?

Dear Noy Kulas,
Usahay maglibog gyud ta sa atong choice sa life. Just call me Lin, 35 years old, professional teacher unta, but wa nako gi-practice ang akong profession. Naa na man gud ko nag-work sa usa ka private company nga maayo ang sweldo ug benefits.
Ang akong problema mao ang duha ka mga lalaki nga pulos nag-love nako. Itago lang nato sila sa mga ngalan nga Marlu ug Mario. Si Marlu amo ning supervisor sa company while si Mario akong kauban nga employee. Silang duha pulos nako close, but wa sila kahibalo nga pulos sila nag-court nako. I like them both, but usa ra man gyud ang pilion kay gusto na ra ba kong magminyo. Unsa kahay akong buhaton?
LIN
Hi Lin,
Base sa imong gisulti, ang imong problema dili kay kinsa ang mas ganahan nimo, kondili kinsa ang mas angay ug haom nimong ikauban sa tibuok kinabuhi. Ania ang pipila ka mga pangutana nga makatabang nimo sa pagdesisyon:
Kinsa ang mas komportable ka nga mahimong imong lifetime partner? Dili kinahanglan magpakitang-tawo o magpaka-perfect. Kinsa ang consistent sa iyang respeto ug pagtratar nimo? Dili lang sa panahon sa pagpanguyab, apan sa adlaw-adlaw nga pakig-estorya ug pag-atiman. Pareho ba mo og values ug plano sa kinabuhi? Pananglitan, gusto ba mong magminyo sa parehas nga panahon, gusto ba mo'g pamilya, ug unsa inyong mga prayoridad sa kuwarta ug career?
Kon wala silay trabaho o posisyon karon, pareho ba gihapon ang imong pagbati? Makatabang kini aron masuta kon ang imong pagpili nakabase ba sa ilang personalidad, di sa ilang status.
Usa pa ka butang nga imong angay nga hunahunaon kay si Marlu kay imong supervisor. Ang relasyon tali sa supervisor ug empleyado usahay mahimong komplikado tungod sa posibleng conflict of interest o perception sa ubang tawo sa trabaho. Kon seryuso man mo sa usa'g-usa, importante nga masabtan ninyo ang polisiya sa inyong kompaniya ug unsa ang mahimong epekto niini sa inyong trabaho.
Ayaw sab dugaya paghatag og klarong tubag kon nakahukom ka na. Dili sayon mag-court ang duha ka tawo nga wala sila kahibalo sa usa'g-usa, apan mas maayo nga mahimong matinud-anon ug klaro aron walay masakitan tungod sa dugay nga paghulat.
Sa katapusan, dili kinahanglan nga mopili dayon kon dili ka pa sigurado. Mas maayo ang hinay apan husto nga desisyon kaysa madali apan imong pagabasolan.
NOY KULAS