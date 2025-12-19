Tambagi ko Noy Kulas: Kinsa nilang duha

Dear Noy Kulas,
Just hide my real name. Call me Pia, 36 years old, single.
Duna koy boyfriend karon. I-hide lang siya sa name nga Edwin, 37 years old. Mga two years na mi niya but di easy ang among relationship kay daghan mi og trials naagian.
Di ganahan ang akong parents kay usa siya ka single dad, duha ang mga anak sa lainlaing babaye. Ang usa ani sa iyang live-in partner nga namatay sa aksidente. Mao to ang iyang last.
Wa koy problema niya kay loyal, mapinanggaon kaayo, and very responsible sa iyang mga anak.
Duna koy boyfriend kaniadto nga ato lang sa taguon sa ngan nga Lloyd, 36 years old. Kalit lang siyang nawagtang nga wa nagparamdam. Mao diay kay ni-work siya sa abroad. Karon nibalik siya ug gusto siya nga magminyo mi.
Niangkon siya nga nakaduha siya ka girlfriend human namo but ako gyud ang gipangita niya mao nga nibalik siya. Sa among five years diay nasakpan na nako siya katulo nga nang-cheat ug mao ni ang pirmi namong awayan. Ang akong parents nakauyon niya.
Noy Kulas, kinsa kaha nilang duha ang maayong pilion? Please tambagi ko.
PIA
Pia,
Kon tan-awon nimo ang ilang pagkatawo, di lang estado sa kinabuhi, ang single dad mas maayo kay makita nimo sa iyang character nga siya responsable. Ikaw mismo niingon nga wa kay problema niya and ang imong pag-describe niya nag-confirm unsa siya kamaayo. Ang drawback lang kay if di siya stable og financial income, ikaw ang motabang pagbuhi sa iyang duha ka mga anak. Apan kon kaya niya financially and di siya magsalig nimo, labing maayo.
Ang imong kanhi di maayo og character kay di lang gani kausa siya nag-cheat nimo. Basin gani mas daghan pang mga higayon ug kadto lang ang imong nasakpan. Unya kanang rason nga nitrabaho siya sa abroad gabok kaayo na with the internet karon? Wa gyud siya ni-contact nimo? Sa ato pang expression, estoryaheee.
Ayaw buhii ang imong single dad. Look at the financial aspect. If okay ra mong duha financially, don’t reconnect with your ex.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com