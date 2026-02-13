Tambagi ko Noy Kulas: Kinsa nilang duha

Dear Noy Kulas,
Just call me Benny, 29 years old, single. Naa koy friend nga i-hide lang nako sa ngalan nga Leds. Friends na mi since high school pa. Kahibawo mi sa among tagsa ka life kay mag-share man mi, bisan gani secrets. But adtong December ni-confide siya nako nga duna siyay feeling diri nako and ako ang reason kon nganong nakigbuwag siya sa iyang girlfriend. Apan wa ko nitubag og yes kay gawas nga na-surprise ko, akong treatment ug feeling niya para lang sa usa ka brother.
Unya here comes Merel, akong kauban sa work. Close mi niya sukad siya nagsugod og work last year sa company diin ko nag-work. Ug just last month ni-court siya nako after siya nakahibalo nga wa koy boyfriend almost two years na. Nagtuo siya nga BF nako si Leds but ako siyang gi-informed nga close friends lang mi. Buotan sab si Merel, guwapo and intelligent. I like him, but naa sa akong hunahuna si Leds, kon unsa kaha ang iyang ma-feel if akong sugton si Merel while siya wa man tuod nako directly gibasted, apan wa nako siya dawata sab.
Noy Kulas, unsa kahay maayong buhaton nako nga di mahiubos si Leds if akong i-accept as boyfriend si Merel? Or wa na lang nilang duha?
BENNY
Benny,
Sunda kon unsa man ang naa sa imong kasingkasing. Lain man kaayo kon ang imong kaugalingon imong ilaron nga in the end, makapasakit ka ra o masakitan ka sab. Maguba na hinuon ang inyong friendship.
Sa di ka pa mosulod og relasyon, seguraduha nga duna kay feeling ni Merel, di lang attraction. Kanang sure ka na nga more than attraction ang imong na-feel alang niya. Unya imo sab nga sultihan si Leds parte sa imong desisyon, kana kon sugton nimo si Merel. As a friend makasabot na siya sa imong desisyon. Hinaot pa. Apan magpaabot sab ka nga posibleng modistansya na si Leds nimo if kamo na ni Merel. Natural lang na nga reaction kay masakitan gyud na siya, but moabot ra ang panahon nga iyang madawat ang kapakyasan. Bisan pa, you must understand him kay di baya sab lalim ang bation niya tungod sa inyong kasuod. But sa ako nang giingon, sunda ang unsay gipitik sa imong kasingkasing. Ayaw ilara ang imong kaugalingon tungod lang kay suod mo ni Leds.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com