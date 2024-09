Tambagi ko Noy Kulas: Kinsa sa duha

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw. Usa ko sa imong mga reader sa una pa. 35 na ko pero ulitawo gihapon. Wala pa ko naminyo kay late bloomer man ko. Mas maayo sa imoha lang ko mangayo og advice kay mas confidential. Usahay bati sa barkada mag share.

Ang problema nako karon, Noy, kay kining duha ka mga babaye sa akong kinabuhi nga sila si Yen ug Yang. Nagkaila mi ni Yen sa personal diri ra pud sa city kay laagan man ko. Kini lagi nga baga na ta og nawong, usahay mohasmag ra ko makig-ila-ila og babaye. Nilang duha, si Yen akong nauyab. Mag 3 years na mi. Ako ang naka virgin niya. Kadaghan na mi nag-travel together. Intimate ug in love na mi sa usag-usa. Karon nga naa na siyay work, 2x a week na lang mi magkita, di pareha sa una nga student pa siya.

Samtang si Yang mas una mi nagkaila sa Facebook ra, before pa nako na meet si Yen. Nakataghap pud ko ato kay receptive siya sa akong mga chat mao nga nagkaamiga mi. Kadaghan na mi nagkita ug nagkuyog. Nanguyab ko niya sa una wala pa si Yen ato pero basted ko atong panahuna. Hinuon nagpadayon gihapon ang among friendship ug communication kay friendly man gihapon siya nako.

Daghan ang lalaki nga naggukod kang Yang kay nag modelling siya, gwapa, sexy, taas ug kamao pud modiskarte sa kinabuhi bisan wala siya nakahuman sa college. Sa tanan nga lalaki nga nidiskarte niya, ang foreigner ang iyang gisugot. Wala pa silay six months nga uyab. One time gabii to nag-away sila sa foreigner. Ni chat siya nako, gusto makigkita. Ganahan lang kuno siya naay kaistorya. Akong nahibaw-an nga magsige na diay sila’g away kay grabe ka seloso ug possessive ang foreigner niya. Natuok na kuno siya.

Gidala nako siya sa akong apartment, kami rang duha. Okay ra pud niya. Didto nako siya gi-comfort. Sa sige namo og estorya, ako siyang gigakos samtang giam-aman. Humot kaayo siya. Sa dihang ni stare ko sa iyang mata nikalit ra ko og kiss niya sa lips ug duna gyuy nahitabo namo. Nasundan pa to makadaghan sa lainlain nga adlaw. Sa tinuod lang wala gyud to sa akong huna-huna mahitabo, Noy.

Kahibawo siya sa status namo ni Yen pero wala siyay paki. Comfortable na kuno kaayo siya nako. Permi na nako siya kuhaon ighuman sa iyang mga event nga kasagaran gabii na kaayo. Tagbaw na ko og tago-tago sa among mga communication kay basin masakpan unya ko ni Yen, simbako. Naganahan na pud ko ni Yang, label na lang kulang namo, uyab na mi. Ug di ko gusto mawala siya sa akong kinabuhi.

Gusto unta ko mag-focus na og usa lang ka babaye, Noy, kay ganahan na ko magminyo puhon pero naglibog ko kinsa nilang duha kay pareho sila legit para nako. Ang labaw lang ni Yang kay taas siya nga babaye, pang model gyud og dating while si Yen mubo, typical sa babaye pero gwapa pud. Silang duha pulos kamao modiskarte sa knabuhi. Kamao moluto ug pulos hilig travel ug adventure. Hinuon kahibaw ko nga di na virgin si Yang pero di nana mo-matter nako.

Unsaon man ni nako, Noy? Daghang salamat.

MR. LATE BLOOMER

Mr. Late Bloomer,

Sa imong description nga physical, lisod tuod pilian ang duha kay pulos gwapa, regardless sa height. Kon kana lay basehan nimo, lisod tuod. Apan kon nagplano ka nga magminyo in the future sumala nimo, explore beyond the physical.

Importante sa pagpili og partner, numero uno ang batasan. Tan-awa sa duha kinsa ang mas responsable, kahibawo moatiman sa kaugalingon ug sa iyang pamilya. Indikasyon ni sa kamaayo sa usa ka tawo sa pakigrelasyon sulod sa kaminyuon. Kahibawo siya moatiman og sakop sa pamilya.

Ikaduha, ang background sa pamilya. Mas maayo nga mahibaw-an mo ang background sa pamilya kay mo-reflect ra ba ni sa iyang pag handle sab sa pamilya, kana kon dunay mouyon kanila nga makigminyo kon imong hagdon. Dako kaayo og role ang pamilya sa paghulma ug pagporma sa usa ka tawo sa iyang pagdala sa pamilya, magpakasal man mo o di.

Know them well. But alang nako, having a sexual relation without strings attached, red flag na. Kuyaw kon iya ning nabuhat nimo karon, unsay guarantee nga di niya ni buhaton sa lain sab nga lalaki? Anyway, di man mo uyab. Kana maoy usa sa imong huna-hunaon og maayo.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com