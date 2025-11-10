Tambagi ko Noy Kulas: Kinsay papa

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngan nga Imey, 34 years old, minyo.
Ang akong problema parte ni sa akong pagbuntis karon for the first time. Hapit na mi mag 10 years sa akong bana nga minyo pero wa mi nakaanak. Bisan unsa na lang ang among gibuhat aron mi makaanak. Hinuon ang mga doktor nga ni-check namo niingon nga moabot ra ang time nga makaanak mi. Everything is timing maoy common nilang sulti.
Ang problema, Noy Kulas, di ang akong pagmabdos, kon di kinsa kaha ang nakabuntis nako. Naay nahitabo namo sa akong kauban sa work pero ka usa ra dihang nangahubog mi sa among outing.
Nanghangyo pa unta siya nga kami na pero ako siyang giprangkahan nga dala ra to sa akong kahubog. Unsa may akong buhaton, Noy Kulas?
IMEY
Imey,
Angay mo bang sultihan ang imong bana nga nakasala ka sa inyong kaminyuon or imong itago ang nahitabo? Lisod tubagon ang pangutana kay segurado nga duna ni lasting effect sa inyong kaminyuon.
Kon mosulti ka sa imong bana, seguradong masuko ni ug hayan ipakuha pa niya ang bata nga imong gisabak. Kinsa man nga bana ang malipay kon makahibawo nga ang iyang asawa nahilabtan sa laing lalaki?
Dunay posibilidad nga di na magduha-duha paghimo og dautan sa imong gisabak kay di na siya motuo nga siya ang amahan tungod kay hapit na mag usa ka dekada wa man gyud ka momabdos. Magtuo gyud siya nga ang imong kauban ang amahan.
Unya kon imong sultihan ang imong bana karong panahuna unya mogawas nga siya diay ang amahan human ka ka manganak, kay mahimo man nga ipaagi nimo og DNA test, unya nahitabo na ang damage, unsa may mahitabo? Mahimo man nga imong sultihan ang imong bana apan kinahanglan andam ka bisan unsay mahitabo sa inyong kaminyuon ug mapanalipdan ang imong gisabak. O imong huwaton nga matawo na ang bata, imong ipailawom sa DNA testing aron matino kinsa ang amahan. Kon di man siya, imo siyang sultihan sa tanan. But sa ako nang giingon nga mangandam ka sa consequences sa imong action. Mao ni giingon nga hugtanay sa bakos.
Pag-ampo sa Ginoo nga hatagan ka og igong kusog sa pag-atubang sa nag-ung-ong nga krisis sa imong kaminyuon. Pray also for guidance. Unya ayaw nag hubog hubog.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com