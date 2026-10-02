Tambagi ko Noy Kulas: Kinsay papa?

Dear Noy Kulas,
Please hide my real identity. Just call me Resh, 30 years old. Single ko and dunay boyfriend. I-hide lang siya sa name nga John. Si John dunay elder brother nga si Kent. Opposite sila og personality. Si John medyo serious ug di kaayo tigsulti while si Kent outgoing, athletic ug grabe ka tabian ug siaw. Usahay kon dad-on ko ni John sa ilang balay, moduol dayon na si Kent ug moapil sa among conversation. Gaan ra sab ang akong na-feel ni Kent kay maayo siya ikaistorya.
Usahay kanang magkasugat mi sa lugar diin mi nag-work, iya kong imbitaron og coffee. Mananghid hinuon ko ni John ug okay ra sab niya. Sa among four years nga relationship, duna nay nahitabo namong duha, but walay result.
Ang among panag-meet ni Kent sab nagka-frequent na. Usahay di na ko mananghid ni John kay maikog na ko. Di ko makabalibad ni Kent kay kulit kaayo. Hangtod nga naka-feel na ko nga naka-like na ko niya. Usahay manglaag mi nga di kabalo iyang brother. Hangtod nga duna say nahitabo namong duha few times. Karon ang problema kay mabdos ko. Wa ko kabalo kinsa ang amahan, si John ba o si Kent.
Ako nang gisultihan si Kent ug gusto niyang ipakuha ang bata. Pero di gusto nga buhaton nako ni kay dakong sala, di ba? Noy Kulas, please tell me what to do ani nga situation.
RESH
Resh,
Regardless kinsa ang amahan, ayaw ipakuha ang bata. Imong sultihan nga si John nga mabdos ka. Wa na magpasabot nga wa ka nimabdos ni John nga di siya ang amahan. Kay usahay dunay mga hitabo diin nimabdos ang babaye bisan di na gani unta siya momabdos. Ing ana ang kinabuhi usahay.
Mosulti ka ba parte ni Kent? Dunay mga sekreto sa kinabuhi nga better left unsaid kay momugna og kagubot ug mahimong guna sa pagpuyo sa tibuok kinabuhi. Undangi hinuon ang imong pagpakigrelasyon kang Kent kay dinhi na man nakita nga wa siyay angay nga mamahimong amahan ug bana kay gusto pa niya kutluon ang kinabuhi sa imong gisabak.
Kon gusto ka nang magminyo mo, hisgoti si John kay basin naghuwat ra na siya sa higayon nga momabdos ka. Sakto na sab na ang katas-on nga upat ka tuig sa inyong panag-ilhanay sa usa'g usa. Ug kutob sa imong mahimo, likayi na si Kent kay di siya angay sa imong pagmahal. If you feel hinuon nga ready kang mosulti ni John parte kang Kent, do it. Pray for strength and guidance.
NOY KULAS