Tambagi ko, Noy Kulas: Kinsay pilion?

Dear Noy Kulas,
Love thy neighbor sa ginaingon pa. Mao ni ang nahitabo nako karon. Didto ko nagpuyo og nagdako sa Mindanao. Nibalik ko dinhi sa Cebu early this year aron motrabaho. Duna koy girlfriend nga ako nang gisaaran nga pakaslan next year.
Tawga lang ko og Pangkoy, 32 years old. Duna mi silingan nga si Sharon, 35 years old but single pa gihapon. Nagkaila mi pinaagi sa akong babayeng cousin nga iyang kababata. Sukad nagkasuod mi, pirmi na ming mag-chat, voice call, hangtod nga magkita-kita na mi.
Ako na hapit nakalimtan si Meryl, ang akong GF sulod sa four years. Toa siya sa Mindanao nagtrabaho. Usahay mag-away na mi kay tinuod tagsa na lang ko mo-contact niya. Kon akong timbangon, mas bug-at na si Sharon bisan bag-o pa ming nagkasuod ug wa pay relationship. Nagplano kong mosulti niya kay kabalo na ko nga duna siyay feeling para nako kay magsige na siya og text ug chat nga missed ko niya. Ang ako na lang formal nga pag-court ang iyang gihuwat.
Noy Kulas, sakto ba nga akong buwagan si Meryl nga upat ka tuig na nako nga GF? Di ba unfair para niya nga ako ning buhaton? Please advice me sa akong buhaton.
PANGKOY
Pangkoy,
Dunay mga hitabo nga di nato paabuton nga kalit lang moabot sa atong kinabuhi, sama sa paghigugma. Daghan na nahitabo nga dunay nagkabuwag tungod sa third party kay dunay feeling nga nag-fallout. Mao ni ang nahitabo nimo.
Usa ini nga rason mao ang inyong distance ni Meryl. Napulihan pa sa frequency sa inyong panagkita ni Sharon. Ang distance ug frequency dako kaayo ni og role sa pagkausab sa relasyon. Kon lagyo ug panagsa na lang, kalagmitan duna gyuy mabiyaan. Ning hitaboa, nabiyaan si Meryl.
Tinuod, anugon kaayo ang upat ka tuig nga gi-invest ninyo ni Meryl sa inyong relasyon. Apan duna man gyuy di makontrol nga mga hitabo lagi sa atong kinabuhi. Let it be.
Tan-awa lang ang pagkatawo nilang duha. Ayaw ibase sa feeling ang paghukom. Family background, batasan nilang duha ug religious belief. Importante kaayo ni nga mga aspeto sa ilang pagkatawo kon ang imong gipangita mao na ang forever. Imo ba siyang ikasinabot, compatibility and complementarity ninyong duha. Importante kaayo ni sa imong evaluation asa nilang duha ang imong pilion karon.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com