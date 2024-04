Tambagi ko Noy Kulas: Kompyansa sa tsismis

Dear Noy Kulas,

Tawga lang ko sa ngalan nga Sabelle. Usa ko ka call center agent kaniadto but nibiya na ko kay di nako makaya nga mag-duty sa gabii. Di ko kaagwanta kay maglisod ko og katulog sa adlawan.

Naa mi group chat kaniadto nga friends sa call center ug daghan naa pa sa industry. Ang usa namo ka kauban wa na pud sa BPO but naa gihapon siya sa among GC same nako. Wa mi kahibawo nga ang iyang girlfriend iyang gihatagan og password so, makakita siya sa among mga chat.

Karon naa mi gi-tsismis nga girl nga amoang kauban kaniadto but friend diay sa GF sa amoang kauban. Kining bayhana known kaayo nga bisan kinsa lang ang boyfriend ug gitawag na ni siya og EZ or easy, kanang sayon ra kaayo ba. Karon ang tanan namong tsismis iya man nga gi-screenshot ug gi send sa iyang amiga. Mao na nagubot mi karon tungod sa gibuhat sa GF sa among kauban. Nag threaten siya og cyber libel namo.

Ang among kauban nangayo og sorry namo ug nasuko siya sa iyang GF mao nga sila nag break up. Nisamot ka dako ang conflict kay ang iyang GF nasuko na namo ug ni-threaten sab nga mokiha.

Unsa may amoang buhaton karon ani nga problema. Makakiha ba sila og cyber libel namo nga ilegal man to ang pagkuha sa among convo? Naay ni advice namo nga instead mangisog mi, mangayo mi og sorry sa GF sa among kauban ug sa kadtong among gitsismis. Sakto ba kaha na, Noy Kulas? Please tambagi ko sa among buhaton.

SABELLE

Sabelle,

Ang best defense aning imo o inyohang problema mao ang pagpapangayo og pasaylo sa babaye nga inyong gidaut nga humok og ilong o dali ra kaayo nga madala sa atik sa mga lalaki. Kay bisan unsaon, ang inyong gi­estoryahan pagpakauwaw man sa iyaha kay maora siya og babaye nga mubo og morale standard. Na offended siya sa inyong comments. Maayo lang unta og duha ra mo nga gaestorya, apan group chat, seguradong daghan. Kana ma constitute na og cyber libel kay naa na man sa GC.

Leksyon na ninyo karon ug sa iyang boyfriend kay ang iyang kakompyansa maoy nagpahamak ninyo. Di gyud na ihatag ang password ni bisan kinsa according to cyber experts sa United States nga nag seminar namo. Bisan ang magtiayon di angay nga magsaw-anay og password labina sa mga sensitive nga email ug uban pa. Kay ang punto diha, kon ang bana o asawa masayop, dunay laing tawo nga makakita ug makuha ang password, hayan makuha ug mapahimuslan na.

Anyway, pag-ampo nga okay ra niya, mapasaylo mo. Kon di ang imong ubang kauban, ikaw pagpangayo og pasaylo. Kay sa pagkatinuod lang, wa moy labot sa iyang kinabuhi. Iyang kinabuhi ug iyang buhat iyaha. Ang imoha, imoha ra gyud na.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com