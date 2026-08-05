Tambagi ko, Noy Kulas: Kuhaon ang anak

Dear Noy Kulas,
Just call me Kokoy, 40 years old, single father. Ang akong problema ang akong wa damha nga lovelife ug akong anak. Ang akong karelasyon nga babaye nibiya nako kay nagminyo og foreigner. Mga five years old pa ang among anak dihang nibiya siya namo. Mga ten years ago na ni nahitabo. Teenager na ang among anak karon.
Sa pagbiya sa akong ex-partner, akong na close ang iyang younger sister nga single kaayo kay way boyfriend. Siya ang gaatiman sa akong anak. Four years ago nagkarelasyon mi pero wa mi nakaanak. Karon nagplano mi nga magminyo aron ma-legitimize ang among pagpuyo.
Karon naproblema mi kay ang iyang maguwang nipauli kay kuhaon niya ang among anak. Ang akong partner, ang manghod, di gusto nga kuhaon ang bata kay pinangga ug suod na kaayo sila. Maura na ni og among anak. Nasuko sab ang akong ex-partner sa iyang manghod kon nganong kami ang nagpuyo puli niya. Nisamot nga kuhaon niya ang bata.
Unsay akong mabuhat aron amo siyang mapugngan nga di makuha ang bata? Makapugong ba mi niya? Makababag ba siya kon magpakasal mi sa iyang manghod?
KOKOY
Koy,
Legal ni ang imong unang problema busa akong tambag, konsulta mo og abogado aron makapangandam mo sa legal nga lakang nga hayan iyang himuon. Kay basin modangop siya og korte aron pagkuha sa bata. Hinuon, teenager na man na ang inyong anak, ang korte hayan mobase sa hukom kon asa gustong mopuyo ang bata. Di na makuha nga sayonsayon ang bata kay kinahanglan nga ipaagi og legal procedure. Di sab na sayon kay matino man na sa korte kon responsible o irresponsible ka ba. Sa pangutanang makapugong, mahimo kaayo, but mao lagi, mangandam mo pinaagi sa pagdangop og abogado.
Estoryahe ang imong anak sa plano sa iyang inahan aron ma-aware siya. Makahuna-huna daan ang bata sa mahitabo ug unsa iyang buhaton ug pilion kon ugaling man modayon ang imong ex-partner.
Di siya makapugong sa inyong kasal kay di man mo kasado. Mapugngan mo kon nakasal mo. Unya wa man mo kasla. Wa siyay mahimo kon magminyo mo sa iyang manghod. Ipadayon ang inyong plano nga kasal.