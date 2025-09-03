Tambagi ko Noy Kulas: Kulatado

Dear Noy Kulas,
Dugay na kong nag-antos aning akong problema nga ako lang giluom. Itago lang ko sa ngalan nga Jane.
Tulo ka tuig na kong minyo. Duna mi usa ka anak sa akong bana. Sa surface daghan ang nagtuo nga ang akong bana buotan, apan deep inside diay salbahis kaayo. Human ko nanganak, nausab na ang iyang tinagdan diri nako. Iya na kong dapatan kon mangayo na ko niya og kuwarta para sa among consumption.
Mangayo ko niya kay iya kong gipaundang og work sukad ko namabdos. Wala koy income. Until now dili ko niya pabalikon og work bisan ang akong parents ready kaayo mobantay sa among anak.
Kon mangutana ko why nga dili siya gusto nga mo work ko, sigahan lang ko niya sa mata. Dili siya mosulti why against siya nga mobalik kog work unya masuko siya if mangayo na ko. Siya ra ang mangompra ug magbuot pila ang iyang ihatag nga kuwarta diri nako. Maayo ra bag mo-survive ko sa kagamay nga lisod gani makaabot og one week. Dili sab dako kaayo ang iyang suweldo as supervisor.
Kulatado sab ko basta mahubog siya unya'g uli. Way nakahibalo kay iluom ra nako ang akong hilak. Dili ko gusto ipaabot sa akong pamilya kay basin magubot mi kay isog ang akong papa. Basin sila ang magkaaway. Unsa kahay akong buhaton?
JANE
Jane,
Hinaot pa nga dili ka sama nianang ubang mga babaye nga giluom ang pangabuso sa ilang partner hangtod nga dunay dautang nahitabo kanila. Naa nay mga kaso nga giantos sa asawa o kapuyo ug nisangko sa ilang kamatayon pa. Hinaot pa. Busa ayaw pasagdi nga ang imong bana magpadayon sa pagpangabuso nimo.
Report sa Women and Child Protection Desk (WCPD) sa police station diin nahisakop ang inyong dapit. Confidential ang treatment sa imong reklamo. Way laing tawo nga masayod gawas sa case officer. Mas maayo nang ang imong bana masayod nga midangop ka sa mga awtoridad aron mapahimangnuan siya sa polis nga nasayod sila sa iyang pagpangabuso.
Gawas sa polis, dangop sab sa DSWD aron ila kang magiyahan sa mga lakang nga imong pagahimuon aron mapanalipdan ka gikan sa more harm. Ayaw huwata nga ang imong anak maapil na sa iyang pangabuso. Mas maayo nang karon pa lang mabadlong na siya sa authorities.
Ayaw pagpanagana for the sake sa inyong anak. Ang pag-protect sa imong self is also protecting your child.
NOY KULAS
