Tambagi ko Noy Kulas: Kusog mohagok

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngan nga Ellen, 32 years old. Ang akong problema ang akong fiance. Four years na ang among relationship. Kaila na kaayo mi sa among tagsa ka pamilya. Early last year human siya ni-propose nako, nagsugod na siya og dako, nanambok ug midako ang tiyan. Kuyog sab aning iyang pagkatambok, kusog na kaayo siyang mohagok. Don’t get me wrong, Noy Kulas, wa pay nahitabo namong duha kay nag-respect siya nako. Kutob ra mi sa kissing.
Nakahibawo ko aning iyang kusog nga hagok gikan sa iyang parents ug sisters. Nagsugod ni pagpanambok niya. Ako na siyang gihangyo nga mag-diet ug mag-exercise but masuko kay busy siya pirmi sa work.
Sa iyang day off ug free time nabuang sab siya sa online games. Hinuon naa mi schedule sa among mga date. Iya gihapon nang gipraktis ang paghatag og time diri nako. Apan gawas aning iyang kusog nga paghagok, irritable na sab siya, dali masuko. Dali na sab siyang mohangak. Ang akong gikuyawan kay usa sa iyang barkada namatay last year sa heart attack. Noy, ako na siyang gi-warningan nga kon di siya mag-usab sa iyang lifestyle di na lang nako idayon ang among kasal. Bisan gani akong parents worried na man nga magtan-aw niya. Unsa may akong buhaton aron siya mapugos?
ELLEN
Ellen,
Ayaw lang sab nang imong atrasan ang kasal kon di siya mag-usab sa iyang lifestyle. Instead mohimo ka og mga lakang nga mag-agni kaniya nga mag-usab. Imo siyang agdahon nga mag-exercise mong duha, sama sa pag-gym, mag-walking, mag-running o di man gani, mag-biking. Mao na ang angay nimong buhaton instead nga deretso kang mangugat, ingon sa nangita ka og away ug magtuo na hinuon siyang wa ka na ganahi niya after sa four years ninyong panag-uban. Mas maayo nga ang imong gamiton positive approach kay kon ang negative, sama ka og nanghagit niya.
Pakigsultihi sab ang iyang pamilya aron motabang sila og hangyo sa imong boyfriend nga mag-usab sa iyang lifestyle. Sa ingon matabangan ka nga mag-usab siya. Nindot ang magtinabangay kay makita sab niya nga daghan ang nagmahal niya.
Aron siya makombinser, ikaw ang mag-una sa pag-usab sa imong lifestyle. Moadto ka og gym, walking and running o di man gani, biking. Dako kaayo ang kahigayunan nga makombinser mo siya if makakita siya nimo nga dunay kausaban nga imong gihimo aron sab siya mag-usab.
NOY KULAS