Tambagi ko Noy Kulas: Labandera
Dear Noy Kulas,
Just call me John, 28 years old and still single ug maybe loveless, but not really.
Bitaw but love is weird lagi. Galain na ko og puyo kay maikog na ko sa akong parents. Gaabang ko og room duol sa among trabahoan. Naa koy gikuha nga tiglabada kay di ko ganahan sa laundry shops. Buotan ang labandera nga taguon lang nato sa ngan nga Celia, 18 years old. High school pa siya ug nag self support. Gwapa, nice og body ug very smart. Di ka mag expect nga tiglabada lang siya.
Usahay ako siyang dad-an og pagkaon ug hangtod nagka close mi. Didto nako na confirm nga intelligent gyud siya kay consistent siya nga top 5 sa ilang school. Ang problema lang niya kay poor kaayo sila. To cut the story short, nitabang na ko niya karon. Unya I learned to love her, but wa pa siya kabalo.
Akong friends ug boardmates gatuo nga naa na mi relasyon. Naa kaha koy chance niya?
Motuo kaha siya nga love nako siya? Di kaha masuko ang akong family kon magka relationship mi?
JOHN
John,
Kanang 18 years old nga babaye sagad ana magtan-aw na og ideal age gap kay di pa na pragmatic og huna-huna unlike sa mga babaye nga naa na sa late 20s ug early 30s nga ang pangitaon kana nang balanse sa ideal ug praktikal. Kana bang pragmatism nga dunay gamay nga sagol sa idealism. So, bisan pag maayo ang imong kahimtang ug nag support ka niya, posible gihapon nga mabasted ka.
Pangutan-a ang imong kaugalingon, naa bay mawala nimo if manguyab ka? Wala. Maghuna-huna man sab na siya sa mawala niyang income ug support. Kon di ka mo-try mawala ang imong chance nga makauyab ka sa imong gwapa ug sexy nga labandera. What if nakagusto siya nimo? Di ba? Natural ra na sa pagpanguyab ang risgo nga mabasted.
Ayaw sa paghuna-huna sa imong pamilya kon masuko ba sila nimo o di. Anha ka na diha maghuna-huna if moabot na siya sa hustong edad, kanang mograduwar na og college unya maghuna-huna ka nang magminyo. Ayaw sab panumbaling sa ubang mga tawo kay sa pagkatinuod lang, wa na silay ikatampo sa imong kinabuhi.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com