Tambagi ko Noy Kulas: Laki diay og feeling

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw ug unta imong malamdagan ang akong nasamok nga huna-huna. Tagoa lang ko sa ngan nga Jay.

Ang akong problema mao ang akong love nga hidden nga dugay na para sa akong childhood bestfriend. Tungod gud sa among ka close kay naalaan ming uyab while ang uban nagtuo nga bayot ko kay nakig close ko og babaye. Apan ang tinuod, kaniadto ra nga special ang akong feeling para niya.

Daghan na ang ni court niya nga mga lalaki pero wa siya ni-say yes kay di pa siya ready og relationship kay career ang iyang gusto nga i-focus karon.Unya, akong gipaagi og komedya ang akong feeling for her. Na-shock siya ug ni-ask siya nako kon serious ba ko. Ako siyang giingnan nga serious ko sa akong tuyo niya.

Sukad ato wa na siya managad nako. Wa na siya nitubag sa akong calls, messages sa Messenger ug text. Iya kong gi-block ug kon mosuroy ko sa ilaha, di na siya moatubang nako. Unya ang iyang brother nisulti nako nga tomboy ang iyang sister ug duna ni uyab sa abroad. Kon na-shock siya, mas na shock ko but ang akong feeling naa gihapon niya. Until now, akong feeling para niya strong gihapon. Unsa kaha ang akong buhaton aron makig face to face siya nako ug magkaestorya mi? Please tambagi ko, Noy. Daghang salamat.

JAY

Jay,

Ayaw na lang ipamugos ang imong feeling para sa imong amiga kay di man lalaki ang iyang gusto, babaye man sab diay. Mao diay nga nakigsuod siya nimo tungod kay lalaki pud diay ang iyang feeling, not the other way around o ikaw ang bayot. Hayan naglikay siya nimo tungod kay una, basin nasuko ug nahiubos siya. Naay uban nga lainon og tan-aw ang pagdiga sa gibati sa usa ka suod nga higala. Felt betrayed ang ilang ma-feel.

Naa say uban hinuon nga di sila gusto nga masakitan ang ilang suod nga higala mao nga sila ni-shutdown. Either aning duha, ayaw na lang utingkaya kay moabot ra ang panahon nga mahibaw-an mo ra ang tinud-anay nga rason kon nganong ing-ana ang iyang reaksyon.

Mas makaayo nimo ang pagpadayon sa imong kinabuhi nga wala siya. Find og friends, bag-o nga hobby o imong kalingawan. Likayi una ang inyong suroyanan ug close friends nga magsige og hisgot parte niya. One day, mahigmata ka nga naka move on ka na diay. And be open og relasyon sa lain nga babaye.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com